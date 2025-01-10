男團HEY BROTHER各有擔當　曹永廉爆李思捷拍戲選女角自肥

由李思捷、唐文龍、麥長青、黃智賢和曹永廉組成的男團「HEY BROTHER」成團後首支新歌《我為人人》，今日（10日）在尖沙咀舉行新歌發布會，同日MV首播，他們多謝李思捷《福祿壽訓練學院》的徒弟幫忙，男團沒有選隊長，因為五人全部都大冇人細，而且各有各擔當，李思捷跳舞擔當、唐文龍長氣及分析擔當、麥長青實力擔當、黃智賢填詞擔當、曹永廉笑指集各人優點是全面擔當。對男團前途抱好大期望，直言想跟男團始組溫拿合作一齊唱《千載不變》，笑言目標想攞金曲金獎。

黃智賢表示：「很感動，HEY BROTHER籌備年多，所有嘢由五個人構思出來，過程好漫長，由李思捷48歲傾到50歲終於出道，作為送給李思捷50大壽的禮物。」唐文龍表示新歌希望帶出現實：「人人未必為我，但我哋要保持良心，大家別忘初心。」特別嘉賓關嘉敏代表福祿壽訓練學院送上「Men爆男團大獎」，感謝師傅李思捷。李思捷表示感動：「喊啦！眼濕濕。」問可想獲獎？李思捷笑指尹光獲獎後，希望下次輪到他們。期間當麥長青問關嘉敏可有看過《閃電傳真機》，關嘉敏笑言：「冇睇，因為未出世。」十分搞笑。

五子一同受訪，李思捷表示大家認識數十年，在圈中都有過高低起伏，互相了解及一同捱更抵夜，一切盡在不言中。麥長青表示五人時有拗撬，但對事不對人，唐文龍亦指大家會有意見分歧，但直話直說，只為為件事好。透露男團今年計劃多多，計劃今年推出3首歌，問是否全部跳唱歌？麥長青指着曹永廉取笑：「佢頂唔住。」男團將在《慈善星輝仁濟夜》初登舞台，揚言想參與樂壇頒獎禮，有邀請一定出席。又透露籌備六月開拍電影，電影將由李思捷執導，五子全部是男主角，爆正在揀選女主角，選角方面不會讓另一半參與。李思捷直認選女角方面一定自肥，曹永廉講笑：「佢拍好多，但拍完未必出街。」黃智賢直指李思捷是自肥中最肥。