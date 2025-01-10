新iPhone SE就快推出　改名兼有動態島？

新版iPhone SE傳足成年都未有影，不過最近有消息指Apple有意於今年的春季發布會推出這部中階手機，預計時間約為3月至4日期間。據知新機外形跟iPhone 14相若，將搭載6.1吋OLED全屏幕，機頂由劉海變成動態島，同時取消實體Home鍵，改為植入Face ID功能。另外為節省成本，它只有單顆4,800萬像素主鏡頭，前置自拍鏡頭則有1,200萬像素。有趣的是，處理器卻有機會採用最新的A18晶片，預計性能達iPhone 16水平，更會支援Apple Intelligence功能。

新版iPhone SE預計售價約為US$499左右，型號將命名為iPhone SE4，也有機會叫做iPhone 16E，藉此顯示它只是iPhone 16的輕微降階版。而除了新iPhone SE，有傳Apple同期還會發表iOS 18.3及iPadOS 18.3，新一代iPad 11及升級版iPad Air也有機會亮相，預料前者將升級升級用A17 Pro晶片，擁有更強的繪圖能力。

同場加映︰防騙手機

現今網絡詐騙橫行，新到港的HONOR Magic7 Pro全球首創「AI防詐換臉識別」功能，協助用户在視像通話中偵測對方有否利用AI換臉，並及時提醒用戶，從而減低誤墮Deepfake陷阱的風險。它的主鏡頭、超廣角鏡頭及前置鏡頭同達5,000萬像素，支援動態抓拍、鷹眼高速連拍、Harcourt超清人像模式及舞台模式等AI功能;其2億像素潛望鏡頭更對應30倍至100倍變焦，並透過AI技術重現細節。其他硬件配套包括6.8吋120Hz OLED護眼屏幕、S8 Elite晶片及100W快充5,850mAh電池。提供12+512GB及16+1TB兩個容量，顏色有灰、藍、黑選擇。