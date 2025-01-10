何沛珈台慶仲未揀好戰衣：我條腰太幼好難揀衫

藝人何沛珈（Roxanne）人氣愈來愈旺，最近獲垂青接拍健康產品廣告，她以入膊連身短裙上陣拍攝，大晒S形弗爆身段，她稱事前沒有刻意修身，只在拍攝前一天少飲水。廣告片段中，Roxanne不斷發放「表情包」，相當可愛，更攞正牌放肆吃蛋糕，她坦言：「平時唔敢食咁多，拍緊廣告有機會畀我光明正大咁樣食蛋糕，我就大開『食』戒，不過唔算拍咗好多take，所以拍完之後我都食多兩啖先放低。」

另外，談到本月19日舉行的《萬千星輝頒獎典禮》，Roxanne仍未當晚戰衣而苦惱：「依家手頭上有5、6件衫揀緊，等我返香港就試吓啱唔啱着，我嘅造型師話幫我搵衫好難，因為我條腰太幼，所以有時啲衫嘅腰位會鬆，一定要改。（對得獎有冇信心？）我覺得我仲係學習嘅階段，10強大部分嘅主持都係我要努力學習嘅對象，所以我係好輕鬆咁去參加。加上嚟緊會拍攝另外一套劇，我冇花太多心機去拉票，專心依家同埋下一個角色，繼續努力！」

至於緋聞男友阮浩棕憑《異空感應》入圍「飛躍進步男藝員」及「最佳男配角」兩個獎項，問到她可會投對方一票？Roxanne說：「我未有時間可以去睇晒成套劇，但係我有睇到好多精華片段，亦都有睇到浩棕嘅喊戲，係真係好催淚嘅，睇到好多人都眼濕濕，莊定勤係值得一票嘅！」