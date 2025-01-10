泰國型男Dew襲港派心　陳凱詠去旅行搵創作靈感

泰國型男Dew、歌手陳凱詠、吳家忻、歐鎧淳、湯君慈、湯君耀和Hillary Fan，今晚（10日）出席時裝活動。來過香港多次的Dew以廣東跟大家打招呼：「大家好，我係Dew。」表現親民。他表示上次來港有去拜神，見到不少粉絲，今日亦有好多粉絲到來，感到好開心。也想吃乳豬、蛋撻和飲奶茶，至於今年工作大計，他透露2月會開拍《Burnout Syndrome Series》外，還有另一部電影，表示期待。期間他不忘與粉絲揮手及派心，惹來粉絲尖叫。

陳凱詠早前在叱咤頒獎禮首奪女歌手銀獎，及叱咤十大第二位，是她首個叱咤獎項，對獲獎感到喜出望外，笑言冷靜過後，回到家才能消化：「其實好犀利，成件事覺得好感動，自從轉做獨立歌手，攞到兩個獎真係預計唔到，呢年自己好努力，身邊有好多好錫我嘅人，所以好感慨。」她透露粉絲曾送她一個1比10的迷你叱咤獎座，現在可以跟獎座放在一起，感覺好圓滿。

她表示已跟父母打邊爐慶祝，又會跟同事和朋友再食飯慶祝，整個一月都會用來慶祝，不會工作，更心思思想去旅行，她說：「2024年我去咗好多旅行，好驚自己心散，想戒去旅行，依家自己同自己打緊交。不過上年都有好成績，可能去旅行會令自己更多動力有創作靈感呢！」而放假可讓她減壓，令自己不會太繃緊。