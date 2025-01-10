衛詩雅主演電影《破·地獄》緊守票房三甲　打破11項影史紀錄

衛詩雅與許冠文主演的英皇電影《破·地獄》由11月9日開畫日起連續62日留守票房三甲位置，打破多達11項影史紀錄，最新港澳累積票房數字突破1億5千6百萬大關，氣勢如虹！

片中多個片段成網民熱話，尤其飾演兄妹的朱栢康與衛詩雅聯手破地獄的重頭戲，令觀眾動容，劇組特別公開此場戲的拍攝花絮。為了完美呈現這場戲，衛詩雅在拍攝前經歷了長達9個月的高強度訓練，朱栢康亦不例外，二人在拍攝前數天，幾乎每個空檔都都在靈堂搭景處反覆練習動作。

拍攝當日，他們與武術指導及喃嚤師傅頻密交流，每次拍攝結束後便坐下休息，身心顯得十分疲憊。這場戲不僅是精神上的挑戰，更是對體力的考驗，幾經辛苦，最終順利拍攝完成，劇組全場響起如雷的掌聲，同場的周家怡，見證住兩人付出，更加感動落淚：「呢場破地獄除咗你哋無人能夠破到！」朱栢康流出喜悅的眼淚說：「我多樣嘢撈喇！」

戲中另一場衛詩雅獨自破地獄的場景，需要帶着悲傷情緒為摯親完成儀式，更要挑戰高難度的跨火盆動作。拍攝前，導演陳茂賢親自與她深入溝通，幫助她進入情緒狀態，最後她不負眾望，順利完成動作並獲得全場喝采，她興奮地展示自己被燒焦的頭髮，導演陳茂賢也在鏡頭前幽默點評：「其實佢係做得好嘅，都話晒練咗9個月啦大佬，咁都做唔到嘅話你畀返份糧出嚟啦。」

衛詩雅亦感性回憶當日拍攝：「真係終於拍嘅時候，其實係有種show time嘅感覺，係興奮嘅，有少少緊張，但就享受過程多啲。同埋都有一種好特別嘅感覺，拍嘅時候你會覺得全劇組，都好似幫你加油緊咁樣，尤其係有啲工作人員，係由我第一日開始學跟足跟拍，有個女仔，佢話好感動，我就更加覺得，似一班朋友幫我一齊做一件事，最後成功咗。」