洪卓立用奇招恢復聲帶　與許靖韻合唱有化學作用

歌手洪卓立（Ken）和許靖韻（Angela）接受電台節目《勁爆樂勢力》的主持黎莉訪問，上個月推出新歌《作賤》的Angela，最近找來Ken推出合唱版《作賤．矛盾》，Angela透露今次是自己主動邀請對方合唱，兩人的歌聲更出奇的合襯，Ken表示：「我哋兩把聲好似好唔同，但合拼埋一齊，原來又好有化學作用。」Angela則自爆是她的媽咪促成兩人合唱：「因為我阿媽好鍾意佢，上次我音樂會邀請Ken做嘉賓，平時叫佢嚟後台影合照，佢會話唔使啦，但知道Ken喺到即刻話過嚟。（媽咪知道你同Ken合唱有咩感想？）佢覺得合唱版好聽過獨唱版。」

至於早年身體響起警號而一度停工的Ken，於2021年推出一曲《你那邊好嗎》後便沒有發表新作品，而疫情期間聲帶又出現問題，令他十分失落，他表示：「直至遇到一個新嘅唱歌老師，佢嘅唱歌方法顛覆晒我十幾年嚟所學嘅知識，佢有啲似歌劇嘅唱法，醫生主張我休息，佢就叫我要練歌，要練番啲肌肉，我一開始覺得畀人呃咗，因為佢嘅練習方法好奇怪，佢會無啦啦叫我好大聲嗌，但上咗大概一個月我就有番把聲，開始見到曙光。」他直言尋回聲線後第一件事便是減肥，他笑言：「原本冇諗住㗎，個天見我十幾年都唱夠啦，小弟都出咗10隻碟，個天想我停，之後走去練大隻，但太過重，身體支撐唔到，加上傷咗條腰冇晒肌肉，依家齋減肥。」