塩見綺羅　美乳算術天才

數口精嘅人，買嘢使錢總係計過度過，唔會蝕底，但就容易畀人一種斤斤計較嘅錯覺。今日為大家介紹嘅寫真女優塩見綺羅，雖然精於計數，但為人大方，每次出鏡總係晒出自己最正嘅賣點——心口對F奶，難怪咁得人鍾意！

萌味大學生

喺日本寫真界，好多美少女一等到高中畢業就立即入行，但亦有部分女優完成埋大學學位先出道，就以大波美人和智南為例，本身係日本知名學府明治大學嘅畢業生，有唔錯嘅學歷，近年仲考入另一間名校——東京大學繼續深造，好有上進心！

至於前年出道嘅塩見綺羅，同樣係大學畢業生，喺津田塾大學修讀數學，數口有幾精可想而知，所以加入寫真界之後，獲得「數學天才偶像」呢個稱號。事實上，綺羅真係幾識計數，明知自己有一張萌味十足嘅童顏，加上年紀仲後生，走去做數學家實在太嘥料，所以一畢業已決定喺藝能界碰吓運氣。

一脫勁多Like

出身於愛媛縣松山市嘅塩見綺羅，一向好有主見，升讀大學時唔理父母反對，一個人搬到東京讀書，雖然學校有宿舍提供，但就要負擔生活費，惟有靠兼職搵銀，曾經喺咖啡店任職侍應，又做過交通事故熱線嘅接線生。

查實阿妹之所以咁堅持要離鄉別井，除咗方便接觸自己鍾意嘅偶像團體乃木坂46，仲打算喺畢業後向藝能界發展，並成功通過重重考驗，以美少女偶像組合神宿嘅成員身份出道，之後再投身寫真界。據綺羅表示，第一次拍性感寫真都有啲擔心，驚粉絲睇唔慣，事實卻相反，好多粉絲都被佢嗰對透明感十足嘅F奶嚇一跳，仲瘋狂畀Like添！睇嚟綺羅呢次騷哥利好成功，果然係識計數！

近期塩見綺羅喺寫真界表現得好活躍，密密喺唔同雜誌中亮相，造型仲好性感添！登入其社交網，就會睇到部分靚相！

Profile

年齡：26歲

身高：5呎2吋

三圍：34F-23-33