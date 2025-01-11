【是日通勝】

農曆十二月十二

甲辰年 丁丑月 庚辰日

吉時：上午7時至9時、上午9時至11時、中午11時至1時

凶時：晚上11時至1時、下午1時至3時、晚上7時至9時

宜：祭祀、嫁娶、飾垣

忌：動土、開渠、穿井

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：12、28、32

幸運顏色：白色

【星座運程】

今日幸運星：獅子座

白羊座：做事快靚正，遇到任何問題都能應付自如。

金牛座：工作上有疑惑要問清楚，自作聰明易撞板。

雙子座：易識到有利事業的貴人，宜虛心請教對方。

巨蟹座：珍惜當下，保持心境開朗，運氣就不會差。

獅子座：各方面運勢皆上升，生活愜意，心情極好。

處女座：心浮氣躁無助解決問題，保持冷靜最重要。

天秤座：工作運上升，沒後顧之憂，目標可望完成。

天蠍座：凡事向好的方面想，不應把失意無限放大。

人馬座：感情需花時間栽培，別以忙碌為卸責藉口。

山羊座：包容不等於縱容，要讓伴侶認清你的底線。

水瓶座：工作運稍遜，只有將勤補拙才可走出困局。

雙魚座：不要奢望天降橫財，是時候惡補理財知識。

【生肖運程】

相沖生肖：狗

旺弱指數：（升）牛 事業旺

（跌）狗 桃花弱

鼠：運勢一般，出外走走，可帶來好心情。

牛：事業運上升，從事前線銷售者最受惠。

虎：有伴侶者易起衝突，最好一人少一句。

兔：工作運不錯，可以做好自己喜愛的事。

龍：能跟伴侶心有靈犀，幸福感油然而生。

蛇：生活愜意，沒有甚麼事情需要你操心。

馬：八卦心態要收斂，更不要說他人閒話！

羊：多向前輩請教，事業發展易得到啟發。

猴：待人接物保持謙遜，謀事無往而不利。

雞：工作運下降，壓力大，易影響判斷力。

狗：是日沖煞，感情運欠佳，花心易惹禍。

豬：自信心特別強，有接受新挑戰的勇氣。

【暢所欲玄】（占星師Scorpio）

月亮星座如何影響人際關係？

月亮星座作為我們情感和內心世界的代表，影響我們如何感知、表達和處理情感，並在親密關係中發揮着關鍵作用。

首先，月亮星座揭示了我們的情感需求和安全感來源。例如，月亮在巨蟹座的人通常需要很多的關愛和支持，他們在關係中表現得非常體貼和關懷，但同時也過度依賴而導致情感上的波動。相反，月亮在水瓶座的人可能更注重獨立性和自由，他們在關係中尋求的是思想上的共鳴和個人空間，也可能導致情感上的疏離。

其次，月亮星座影響我們的情感表達方式。一個月亮在獅子座的人可能會表現出熱情和戲劇性，他們喜歡公開展示愛意並希望獲得對方的認可和讚美。而月亮在處女座的人則可能表現得更加謹慎和實際，他們傾向於通過小細節和實際行動來表達關心，而不是通過華麗的言語。

月亮星座還影響我們在衝突和壓力下的反應。月亮在天蠍座的人在面對情感衝突時，可能會顯得非常強烈和執着，他們不輕易放下過去的傷痛，但同時也可能因為過度敏感而引發更多的衝突。相反，月亮在人馬座的人可能會在面對衝突時選擇逃避或尋求新的冒險，傾向於保持樂觀的態度，不喜歡被情感問題所束縛。

了解月亮星座的特質可以幫助我們更好地處理人際關係，更清楚地認識自己的情感需求和反應模式，同時，了解他人的月亮星座也能讓我們更好地理解他們的情感需求，從而建立更和諧和深入的關係。