娛圈單打︱綜藝天王衰淫賤　一世事業秒玩完

邊個淫賤呀，你淫賤！日本天團SMAP傳出有意合體搵真銀嘅消息，但隨着隊長中居正廣身陷性醜聞，合體真係咪使旨意！52歲的中居，被爆於飯局中對某電視台女員工進行「不當行為」，女員工情緒崩潰，中居付出9,000萬日圓掩口費。紙包不住火，醜事始終被揭穿，中居所有工作即時被叫停！

中居一直主持多個受歡迎嘅綜藝節目，被譽為綜藝天王，家陣所有主持工作腰斬，拍咗嘅畫片被剪走，未拍嘅就宣布易角，廣告商亦即時割席，甚至傳出要向中居索償，簡直一身蟻！

話說其淫行其來有自，電視台高層充當龜公，替中居邀約囡囡出席飯局，否則就威脅工作不保。上述受害女員工就係咁，半推半就跟中居見面，結果GG了！中居承認曾跟女員工發生糾紛，但拒認涉及性侵，之不過外界完全唔信。咁又係，若非身有屎，又使乜付出天價掩口費吖。

嗱，性醜聞不斷延燒，就連已銷聲匿迹嘅AV女優結城里緒菜，亦被指為受害者。呢位妹妹仔，十年前以17歲之齡出道，簽下大型經紀公司備受力捧，被形容為翻版佐佐木希。殊不知，電視台龜公邀請阿妹上中居節目，兩年後阿妹忽然離開公司，直到2022年下海拍AV。其中一部作品，內容就係講述阿妹被知名製作人落藥性侵。網民紛紛化身偵探，認為事不尋常，相信阿妹慘淪中居玩物，搞到前途盡毀。

只能講句，藝能界潛規則真係好黑暗！中居竟然用呢種方法蹂躪女性，所作所為仲衰過「大和田」香川照之，人神共憤！家陣事業一鋪清袋，抵死！