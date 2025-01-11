魏浚笙收身撞樣關智斌　解鎖埋六舊腹肌

男神魏浚笙（Jeffrey）、廖子妤、胡子彤、邱彥筒（Marf）、雲浩影和吳家忻等昨晚(10日）現身品牌活動，Jeffrey近日努力健身下成功顯著，被指撞樣關智斌（Kenny），他表示與Kenny一同上演藝班，分屬同學，讚Kenny非常靚仔，他說：「每個人都有自己特色，大家覺得似就似，應該開心呀！」自言收身後，變得更健康和活潑，好喜歡現在的自己，身形已達到六舊腹肌的目標，希望能保持耐一點，他笑言：「如果要追求再極致啲，筋位再爆出青筋就更完美，可以再乾身啲。」現在天氣寒冷做運動更舒服，只是有時開工因休息不足，會感到虛寒，要靠暖水袋保暖。

他透露主演的新劇《IT狗2.0》終煞科，由於該劇第一季是他入行第一部電視劇，時隔2、3年拍續集演同一個角色，感覺與角色一同成長，令人懷念，會加入新演繹方法，他說：「上一集演大學生，續集就出來創業，經歷社會成長。（你都成長咗爆紅？）唔好咁講，係人生經歷，無論好或衰都慢慢吸收，人生才完美。」提到嘉禾院線旗下4間戲院傳出同步結業一事，Jeffrey表示可惜，但指去年香港電影整體票房上升，感覺香港人都好支持香港電影。

廖子妤（Fish）和胡子彤對於有份主演的電影《九龍城寨之圍城》在亞洲電影大獎共有9項提名感到開心，Fish講笑要搲撈：「希望續集及前傳都搵番我拍。」胡子彤表示自去年5月開始這個奇幻之旅後，到今年是新的續集，他說：「成個團隊都好多謝鄭保瑞導演，多謝佢嘅堅持令大家一齊行落去，獎項唔會太在意，反而會繼續做好香港電影。」至於金像獎提名中古天樂退守爭男配，力撐林峯爭影帝，胡子彤笑言這是大人的事，自己是「12少」輩分最細，不好意思多嘴，他說：「『龍捲風』（古天樂）對城寨有自己嘅想法，有金像獎嘅想法。佢係半個大佬，做咩都撐。」

Fish認為電影有自己的定位詮釋，演員只要做番本分。提到有傳4間戲院同步結業，Fish表示感慨，希望觀眾能夠入戲院去感受電影的魅力，她說：「依家睇電話、電腦，甚至智能手錶都可以睇戲，但會好冇癮，好似失去咗以前行街食飯睇戲嗰種消遣，大銀幕的環迴聲效先可以令你置身其中，讓你放低電話放下煩惱，交畀電影。」胡子彤就覺得所有事情都是循環，今次可能是好事，留下來的代表真的好鍾意這行業，心中有團火，大家要隨着時代改變和進步，不能墨守成規，他說：「依家係電影圈和電影院一齊經歷，低潮後總會再上番去。（電影院少咗好難再開番？）可能以另一形式進行。」

Fish表示自己好喜歡入戲院睇戲，同男友拍拖睇戲？她笑說：「自己睇唔使等人，都會同男朋友睇，等到就等埋佢。」胡子彤表示鍾意獨自睇戲，笑言鍾意同女朋友睇戲，但未有女朋友，有女友一定公開。