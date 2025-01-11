【營事檔案】番茄Tabasco意粉

番茄肉醬意粉、拿破崙意粉、番茄辣肉腸意粉大家就吃得多了，有沒有想過Tabasco都能加到意粉當中？今次在簡單素番茄意粉的基礎上，加上酸辣的Tabasco，令意粉別有一番風味。

Tabasco低脂辣味選擇

Tabasco是一種辣椒汁，主要由辣椒、醋和鹽製成。喜歡食辣的人們都知道，辣椒油、辣椒醬都含有較高的油分或脂肪含量，從而令辣椒的香辛味道得以充分發揮，而Tabasco辣椒汁就沒有加入油份，因熱量非常低，適合用於增添風味而不增加太多熱量，常用於加到意粉、披薩、牛扒上增添風味。

辣椒中的辣椒素具有抗氧化作用，可有助於減少體內的氧化壓力，以及促進新陳代謝。

番茄新鮮及罐頭都有營

新鮮番茄富含維生素C，有助於增強免疫系統和促進膠原蛋白的合成。而番茄罐頭因加熱會流失了維生素C，但同時加熱可令番茄罐頭中的番茄紅素含量可能更高，因為加熱有助於釋放番茄紅素。番茄紅素是一種強效的抗氧化劑，有助於保護細胞免受自由基的損害。因此無論是新鮮番茄或是罐頭番茄，都有不同的益處，可交替使用，從而吸收到更多及更全面的營養。

番茄Tabasco意粉

材料：

意粉 1束

番茄罐頭 半罐

洋葱 1小個

調味料：

蒜頭 1瓣

Tabasco適量

飯素 適量

鹽 適量

黑胡椒 適量

做法：

1) 開火加熱煮沸至水滾，水滾後加入意大利粉，煮約10分鐘，盛出備用

2) 洋葱切碎、蒜頭磨成蓉備用

3) 燒熱鑊加少許油，加入洋葱炒軟後，加入蒜蓉拌炒

4) 加入鹽和黑胡椒直至到洋葱變深色

5) 倒入番茄罐頭，煮至醬汁濃稠

6) 加入煮好的意粉炒至收汁，盛出後撒上飯素及tabasco，完成

胡嘉琪(Kayla) - 認可營養師(香港營養師學會)

「家營營養中心」營養師，英國諾桑比亞大學食品及營養科學理學士。擅長根據每個人的生活習慣，設計簡單而且多元化的餐單。