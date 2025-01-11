JW與破產富二代分手被嚇怕　以後拍拖都唔話你知

歌手王灝兒（JW）與應屆港姐倪樂琳、梁嘉莹和楊梓瑤昨晚（10日）到尖沙咀出席慈善晚宴。JW在晚宴表演唱歌，原來她在2023年底開始至今年多沒有出新歌，有多首歌已經準備好，但一直未等到機會，問到是否因忙打理茶飲生意而未兼顧到唱歌，她則指其實是相反，因為沒有歌出和未有劇集開拍，故才要更努力做生意，她說：「有歌係自己作，有啲都錄咗，但係成年都未有機會出到，希望等合適時機。」她覺得自己始終是歌手，希望繼續出歌，也有可能會靠自資推出歌曲。

JW指茶飲生意方面希望今年在港多開3至5間分店，主演的劇集《痞子無間道》則聽聞將推出，講到拍攝新劇﹖JW則說：「冇呀，其實入公司都係想拍劇，但係依家冇歌冇劇，惟有靠自己做生意。」講到何不趁空檔拍拖﹖她則說：「順其自然，感情都會低調啲，已經驚咗，以前對感情事太唔介意分享，依家就唔會喇。」

梁嘉莹指最近因參加晚宴感覺自己體重增加，自嘲肥到不敢上磅，笑言是報復式補償選美時要節食Keep Fit。倪樂琳也自嘲肥了，覺得臉形像麵包一樣，但大家則勸她不用減肥，肥一點更好看。問到參加晚宴會否認識到富二代，她則指沒有，因多數是跟公司同事一起坐。