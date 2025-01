為谷新片開金口唱歌！宋仲基自爆成日睇片學湊B

韓國男星宋仲基去年1月與英國前女星Katy Louise Saunders再婚,Katy先後誕下一仔一女,而宋仲基就努力拍戲賺奶粉錢,最近他正忙於宣傳新片《波哥大》,他昨晚(10日)亮相女歌手李泳知主持的音樂清談節目《The Seasons》。

談到一對仔女,宋仲基指大仔現時19個月大,與Katy比較似樣,細女則長得像他,又大讚女兒靚女,當問到成為一家之主後有甚麼不同,他便說:「想法改變了很多,希望趁在社會還有影響力的時候做多些好事,這才能讓孩子們在更好的世界生活。」他又指做爸爸後會看更多關於照顧小孩的影片,會訂閱與育兒有關的頻道,學習在孩子生病時如何應對。

當李泳知問:「如果子女像我一樣調皮,你會如何教育他們?」宋仲基便說:「我不覺得泳知是調皮的小孩,參加《高等Rapper》,做想做的事,是很帥氣的人,我覺得和妻子一起愛子女就是最好的教育。」

他指Katy是因為他而開始接觸韓國文化,並指對方很喜歡聽韓文歌:「我播的韓文歌她都很喜歡,我喜歡聽Jannabi的歌,會經常播,她最喜歡《for lovers who hesitate》。」他又大晒歌喉,演繹已故男星李善均主演的韓劇《我的大叔》的主題曲《My Self In My Heart》及男歌手成始璄的《Two Person》。