為谷新片開金口唱歌！宋仲基自爆成日睇片學湊B

韓國男星宋仲基去年1月與英國前女星Katy Louise Saunders再婚，Katy先後誕下一仔一女，而宋仲基就努力拍戲賺奶粉錢，最近他正忙於宣傳新片《波哥大》，他昨晚（10日）亮相女歌手李泳知主持的音樂清談節目《The Seasons》。

談到一對仔女，宋仲基指大仔現時19個月大，與Katy比較似樣，細女則長得像他，又大讚女兒靚女，當問到成為一家之主後有甚麼不同，他便說：「想法改變了很多，希望趁在社會還有影響力的時候做多些好事，這才能讓孩子們在更好的世界生活。」他又指做爸爸後會看更多關於照顧小孩的影片，會訂閱與育兒有關的頻道，學習在孩子生病時如何應對。

當李泳知問：「如果子女像我一樣調皮，你會如何教育他們？」宋仲基便說：「我不覺得泳知是調皮的小孩，參加《高等Rapper》，做想做的事，是很帥氣的人，我覺得和妻子一起愛子女就是最好的教育。」

他指Katy是因為他而開始接觸韓國文化，並指對方很喜歡聽韓文歌：「我播的韓文歌她都很喜歡，我喜歡聽Jannabi的歌，會經常播，她最喜歡《for lovers who hesitate》。」他又大晒歌喉，演繹已故男星李善均主演的韓劇《我的大叔》的主題曲《My Self In My Heart》及男歌手成始璄的《Two Person》。