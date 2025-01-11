全新第4代X3抵港　周末科學園展出

寶馬（BMW）X3經過20年進化，現已進化至第4代，並於日前抵港亮相。除了兩款於發布活動中公開展出的是四驅版本X3 20 xDrive 及X3 20 xDrive M Sport Edition，輸港的另還提供兩款後驅版本X3 20 及X3 20 M Sport Edition選擇，四版本均在美國斯巴頓堡 (Spartanburg) 工廠生產。

維持2,865mm軸距的全新X3車長(+34mm)、車闊(+29mm)均比前代略增，高度輕微下調16mm。其造型亦顯得更動感時尚，換上日間行車燈連頭燈、T形LED尾燈及擾流件，更起用紋埋縱橫交錯的新面罩，另提供BMW Iconic Glow發光鬼面罩與動感迎賓燈供選配。車上標準配備了最新的BMW iDrive OS 9連QuickSelect系統，並將重點放在觸控和聲控系統上，以大幅度減少實體按鈕，減低因操作螢幕而產生的分心問題，令駕駛更安全。車主還可透過選配的BMW Interaction Bar連氛圍燈，營造出濃厚的包覆感。

動力方面，四個版本均搭載2.0L M TwinPower Turbo直四雙渦輪增壓引擎連48V輕混能系統，最大馬力192hp，啟用Boost模式其最大扭力達320Nm。搭配8前速Steptronic自動波，0-100km/h為8.5s。值得一提是新X3的底盤科技全面升級並提高剛性，前軸的傾斜角度經重新調校後增加了19%，帶來更靈活的轉向反應、卓越穩定性及操控感。