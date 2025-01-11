陳曉以個人名義捐款一反常態　同陳妍希婚姻岌岌可危？

台灣女星陳妍希與老公陳曉在去年6月傳出婚變，但女方多次被目擊手上仍戴有婚戒，用行動證明否認了離婚傳聞。但在上個月女方父親離世，男方被發現繼續工作並沒有現身外`父的告別式，因此被指離婚傳聞又甚囂塵上。而陳曉近日又被發現以個人名義為西藏地震災區作捐款，與過去多次以夫妻名義作捐款做善事的手法不同，更令大家相信他們可能早已分道揚鑣。

離婚傳聞傳足多月，陳曉同陳妍希至今仍未有對外作出回應，令大家高度關注他們的婚姻狀態。而近日有不少藝人展愛心為西藏地震災區作捐款，其中從透過「韓紅愛心慈善基金會」作捐款的名單可見，陳曉是以個人名義作捐款，而這個舉動被發現與過去多年他們以夫妻名義行善的做法非常不同，再一次令人懷疑他們的婚姻狀態。

過去在2022年疫情艱難期間，陳曉同陳妍希以夫妻名義向上海捐贈了防疫包、在2021年河南發生暴雨災情時，他們夫妻亦透過「韓紅愛心慈善基金會」作捐款，在2021年10月山西發生暴雨災情，他們夫妻合捐棉衣、棉褲等，夫妻多次一起做善事，但這一次陳曉單獨捐款的舉動，更令人懷疑他們的婚姻狀態是不是早已結束了呢？