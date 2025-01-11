來到1月，要預備過年，大家都變得忙碌起來，偶然都需要放鬆一下。坊間在這個月份，特別推出多款限定主題美食，帶來不同國家的風味，再加上特色的茶主題市集登場，讓大家隨時都可以繼續講飲講食。

選擇多元化

按個人喜好揀選美食或配搭，最好不過。有飲食集團在這個1月，於不同餐廳推出多項主題。如中環限定紐約手工薄餅限定店會延長至1月尾，為客人推出一塊薄餅配一杯啤酒的最佳組合。中環米芝蓮一星印度餐廳和尖沙咀米芝蓮一星印度餐廳合作，在1月15日及22日推出美食盛宴，包括有香辣薯仔撻、慢煮拉賈斯坦羊肉咖喱及牛尾抓飯等。墨西哥捲餅歡樂餐店因應新廚到來，會有慢火燉煮羊肉捲餅和墨西哥仙人掌配芝士捲餅等菜式供應。日式居酒屋以日本成人之日為主題，於1月13日下午6時起，客人可半價享用清酒。中環薄餅店在1月16日會有特定的家庭式大餐提供，至於新派越南餐廳於1月23日晚上會有法國美酒拼配晚宴。此外，品牌指定餐廳於1月逢星期一和二會有限定菜單，任君選擇。

滋味茶市

吃得飽滯，總愛歎杯茶。1月17日至19日於中環舉行大型的茶市集，會有接近40個茶品牌和美食攤位，到時會有茶葉茶包、特調茶飲和茶具外，還有烘焙美點、陶瓷和生活精品。如中環老字號茶居以傳統茶葉混搭手搖飲品，適合用來配點心。年輕茶館會推出茶湯關東煮，其他還有荔枝紅茶特飲、抹茶紅豆麻糬蛋撻或焙茶黑糖麻糬蛋撻等供應。除有本地品外，還有來自台灣和韓國的茶商，今年更有以茶做主角的賀年福袋，內有不同年份和種類的茶葉及茶具。再加上不同的分享會和工作坊，更加好玩。

法式國王餅

每個國家都有不同的節日，如法國人在主顯節食用國王餅，內有小巧的「fève」，看看進人能幸運當選1日國王或王后。法國牛油和麵粉品牌和不同的品牌合作，於指定日子推出風味獨特的國王餅。法式麵包店於1月推出的國王餅選用杏仁忌廉餡配香脆酥皮，適合6至8人分享。另一間法國麵包店品牌以杏二忌廉加糖漬橙粒做餡，突出橘子香氣。本地麵包店除傳統風味配海藻糖，新口味則在杏仁餡內加入開心果醬，各有特色。金鐘五星級酒店咖啡店則以杏二和冧酒雲呢拿作餡，再加皇冠裝飾，質感順滑，大家可按喜好選擇。

惹味薄餅

美味薄餅是速食愛好者之選，銅鑼灣五星級酒店旗下兩間餐廳和意大利星級餐廳合作，於即日至1月19日推出5款口味供堂食及外賣，當中除有經典的Margherita、Picante、Prosciutto & Formaggio和Norcina外，還有特別為酒店製作的Capricciosa Pizza，薄餅上會有地道番茄醬、熟火腿、橄欖、蘑菇及雅枝竹等7款配料，口感十足。

無添加烘焙

近年有很多網站突圍而出，2019年開設的網上烘焙店，由即１至6月3日在銅鑼灣開設期間限定店，品牌堅持無添加及低糖食譜，到時會供招牌焦糖海鹽伯爵茶麻糬奶凍蛋糕、件裝麻糬蛋糕、超級開心果牛角酥和每日限量供應的麻糬曲奇等，手工撻系列有清香檸檬柚子、輕盈草莓乳酪、新鮮藍莓、超級開心果和法國黑朱古力等口味，各有特色。適逢新年和情人節，品牌在限定店會推出農曆賀年禮盒和蔓越莓慕絲戚風蛋糕，想試就要留意。