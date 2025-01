新春將至,大家也會為家中布置一番,增添節日氣氛,藝人陳凱琳(Grace)就選擇跟囝囝一起為屋企扮靚,作為親子活動。她在社交網晒相跟粉絲分享喜悅,她寫道:「有啲嘢錢都買唔到:就係可以同你最錫最愛嘅人共渡最難忘嘅回憶!其實每一年我都好期待一家人齊齊整整過新年,因為呢種感覺係比任何嘢更加重要,今年我第一次嘗試將呢幾年嘅回憶印喺揮春上邊~製作過程好簡單,but it made the most beautiful decoration I could ask for!」

Grace挑選了一批家庭生活照,將囝囝和老公鄭嘉穎都印在揮春上,再跟囝囝一起貼揮春,簡簡單單又可以作為親子活動,一舉兩得。粉絲都大讚她有創意,紛紛留言敲碗要她的揮春。