楊洛婷丁父憂：你永遠係我心中嘅英雄

前港姐楊洛婷父親因病於加拿大離世，已飛返加拿大的她，今日（11日）於社交網發文公布消息，並上載與父親從小到大的合照，發文悼念：「今日，我想用一啲時間紀念我爸爸，佢真係我嘅偶像。佢堅持嘅力量同決心令我深刻明白到抗逆力同努力嘅重要性。

從我細個開始，我爸爸就教曉我乜嘢叫做賺錢養家。佢日日都努力工作，為我哋提供一切需要。佢嘅智慧就好似我生命中嘅指路明燈，總係鼓勵我去追求我嘅夢想，無論嗰啲夢想睇落幾咁冇可能。佢教導我明白信念、自信同追求目標團火幾重要，所以Tanya同Tristan嘅中間名係Faith（信念）同Hart（心）。佢留低嘅教誨永遠都會存在，提醒我哋要滿懷愛心同決心，繼續為我哋嘅夢想而奮鬥。

我爸爸有着令人難以置信嘅求生意志，勇敢面對每一個挑戰，仲激勵住周圍每一個人。我好感激佢能見證我大學畢業、婚禮同四個孫出世。25年前，因為佢開始健康唔好，我曾經以為佢冇機會同我哋見證呢啲時刻。我會永遠記住佢嘅教誨，珍惜我哋一齊嘅每一刻。

呢個世界上冇人可以比我爸爸更細心，佢嘅計劃同指導真係無人可比。佢為我哋日後生活精心撰寫嘅手寫天書，將會係我遵循嘅珍貴路線圖。我承諾會好好照顧媽咪，分享佢畀我哋嘅愛，守住個家，就好似佢所希望咁樣。

Daddy，你話你嘅遺憾係養大咗一個同你一樣堅強嘅女兒，乜都要靠自己，但其實我做你個女真係好驕傲，更加驕傲嘅係——你係我嘅爸爸。您永遠係我心中嘅英雄。我對您嘅思念真係無法用言語表達，但您嘅精神會永遠伴隨住我，喺我所做嘅一切中繼續存在。」