支嚳儀今年有新挑戰　唔再做「辣」妹

《中年好聲音》歌手支嚳儀（Venus）今日（11日）出席活動，台上演唱《Gotta Try》，展示實力唱功，近年Venus為保持靚聲而戒食辣，一向嗜食十級魔鬼辣度，但發覺食辣後對聲帶有影響：「聲帶開合唔好，又易起痰，我唔係完全戒食，只係演出前7日戒食，比起以前兩日食一次已經好收斂。」表示減少食辣後皮膚狀態更好，減少了水腫，現在早餐食得消淡，保持均衡營養，小食多餐，自從參加《中年好聲音》後便減掉15磅，希望繼續保持苗條。

她透露今晚為妹妹慶生，未能往看古淖文演唱會，改為明晚捧場。Venus也想開個人演唱會，希望年底或2026年初能實現。回顧2024年好多新嘗試，試過拍劇、做直播和出歌，2025年她再有新挑戰，計劃親自作曲，Venus表示：「已經錄低咗個旋律，阿仔都作咗首畀我，睇吓點樣夾埋一齊，佢社交平台Fans多過我，成日有人送嘢食畀佢。」又想請韋綺姍教唱經典歌，希望唱出支嚳儀獨有唱法。問可會讓5歲兒子入行，她表示要跟老公認真討論一下，笑言：「阿仔有3個志願，希望將來做我個品牌嘅老闆、酒店老闆，同埋上電視。」不過兒子年紀尚小，還是希望小朋友專心學業。