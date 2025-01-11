本日日本：冬瀛浪漫　玩滑索賞梅花

冬季到日本賞花，於2至3月盛放的梅花是不少人的心水。茨城縣擁有不少熱門賞梅景點，當中以筑波市的筑波山人氣最高，其海拔約250米的山腰位置有佔地4.5公頃、種植了約1,000棵梅樹的筑波山梅林，於2月8日至3月9日會舉辦筑波山梅花節，飽覽花海及品嘗梅料理外，更有在梅花樹上大玩滑索等玩意！另外，同市的梅園公園、水戶市的偕樂園和弘道館，及結城市的光國山梅香院東持寺同樣梅花燦爛，值得細賞一番！

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登頂睇景 盡享美食

作為茨城縣賞梅熱點的筑波山梅林，約4.5公頃的園內約有1,000棵梅樹，當中兩成為紅梅、八成為白梅，而搶眼的紅梅大多集中在梅林最高處的「展望四阿」一帶。在這裏賞梅有兩大亮點，其一是筑波山本身是一座由花崗岩隆起形成的山，梅林內散布着被稱為筑波石的巨大石頭，約20分鐘「登頂」路程沿途會看到嬌嫩梅花和粗獷岩石相結合的獨特景觀。另外於「展望四阿」除了能觀賞鮮艷的粉紅色梅花綻放景象外，更可從這裏眺望關東平原全景，天氣晴朗的話甚至可飽覽東京的摩天大廈和富士山，在梅花襯托下更富睇頭。於梅花節期間現場除有筑波山梅酒及梅製小食等當地土產發售外，同時設有100米滑索體驗，讓遊客在梅林上空滑行，將賞花和玩樂融為一體。當地餐廳亦會炮製多種梅花主題特色美食，例如使用梅花糖漿製作的甜品、梅花便當及食品、筑波山名物筑波烏冬等，各大神社還會推出限定梅花御朱印，值得收藏紀念。

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兩大名勝 聯手舉辦

茨城縣的另一賞梅焦點，則是水戶市的偕樂園及弘道館。前者是「日本三大名園」之一，於1842年由水戶藩主德川齊昭所建造，園內有逾100個品種、約3,000棵梅花樹，觀賞期長達兩個月（由1月下旬至3月下旬）。該園的梅花樹主要集中在園內的東西梅林，身處其中可360度全方位賞梅花，讓你比較不同品種的顏色及花朵形狀。而弘道館是德川齊昭於1841年創立的藩校（藩政年代各藩經營管理的學校總稱），位列日本遺產「近世日本的教育遺產群」之一，境內種植約60種、800棵梅花樹。兩處地方均作為水戶梅花祭的舉辦場地，今年該祭於2月11日至3月20日舉行，賞花之餘還舉辦多種活動，其中偕樂園於指定日子會舉行美食博覽、露天茶會、攝影會、雛流及夜間亮燈等項目，而弘道館則有賞梅講座及武道演武等環節，其他地點如水戶城跡及千波湖亦分別有夜．梅．祭和水戶納豆競食世界大會，娛樂元素相當豐富。偕樂園成人入場費¥320（約HK$16）、弘道館¥420（約HK$21）。

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寺院公園 秘點推介

茨城縣還有兩個較少人知的賞梅花好去處，其一是位於結城市的光國山梅香院東持寺。寺廟建於文亀年間（1502年），最大特色莫過於約3公頃的境內有由約10個品種、300棵梅樹構成的梅林，每年3月紅、白、黃的梅花相繼綻放，成為寺廟的主要景觀之一。值得留意的是，該寺於去年舉辦的梅寺市場於3月再度登場，屆時將有攤檔發售特色物產，並有當日限定的特別御朱印，可順道遊逛一番。另一個賞梅勝地是筑波市的梅園公園，佔地約2萬平方米，集合了濱水區、小山丘、草坪區、花卉區等多個區域，同時種有約100棵紅梅與白梅。由於並非著名景點，遊客不多下可靜心感受梅花的美，又或者邊野餐邊觀賞。留意公園裏有一棵名為Omoinomama的梅樹，名字有願望能夠實現的意思，其特別之處在於紅色和白色的梅花會在同一棵樹上交替開放，呈現特別美態。