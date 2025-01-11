林夏薇自揭當年閃婚之謎　有米老公點吸引到佢？

視后林夏薇（薇薇）今年再憑大熱台慶劇《黑色月光》首演反派卓慧雲，再獲封視后大熱，她接受電台訪問時，分享2015年無懼事業上位期間突然結婚，下嫁圈外老公莫贊生，由於當時她不曾公開拍拖，其閃婚的決定令人震驚，她說：「其實我係有正常拍拖，所以個個聽完都話我收得好密，主要因為我工作同生活係分得好開。」婚前薇薇於圈中見盡不少型男帥哥，被問到有沒有曾被圈中人吸引過，她說：「冇諗咁多，可能一路都搏殺緊，亦都冇機會去諗其他嘢，況且電視台一開頭飾演啲角色，未話去到好多情感戲，當然我要專業，拍戲當下就會投入，但拍完就會識得抽身。」

節目中，她分享與丈夫相識的經過：「我同佢拍咗年幾2年先結婚，我哋係Family Friends，唔係我屋企人介紹嘅，佢哋（家人）唔會做呢啲老土嘢，我哋本身互相都識，但冇咩機會去接觸，到有段時間我工作冇咁密集，咁我哋就多咗機會去了解。」對於丈夫吸引的地方？她冧爆謂：「佢好有孝心，處理問題同思想係最吸引到我。」

2015年時，她正值上位的階段，可擔心閃婚決定影響事業，她又謂：「咁我又冇呢種諗法，可能我更加想做嘅係一個演員，冇諗過要成為一個明星，演員就係盡最大努力去演好每個角色，咁當離開角色時我就係我自己，所以我就係適當時候做適當嘅事，其他嘢冇諗太多。」亦分享與先生甜蜜相處：「我哋都好忙，佢終於搵到個仲忙過佢嘅人，我哋兩個一直都好順利，同先生除咗係夫妻之外，都係亦師亦友，生意上佢又我老師，而我喺做生意上，我係個新人，佢畀好多意見我，所以我哋相處得好好，就嚟結婚10年啦，覺得大家個種交流係思想同心靈上可以溝通到，會互相扶持同包容，令我哋咁多年仲可以保持新鮮感。」

至於有指她2018年首次約滿電視台曾休息一年是為了婚後調理身體孕育下一代，她澄清：「其實一直都冇話有或者冇呢個計劃，我以為我停落嚟時候可以調理身體，因為之前拍劇太密集，覺得身體響起警號，需要停一停，同埋啱啱結婚都需要陪下對方，所以唔係特別為生仔。不過有我亦唔抗拒，但當我停落嚟處理生意仲忙，變咗都無停過，啲人成日問我有冇諗過生仔，我話我有，但真係冇時間。我哋兩個對生仔都無壓力，包括所有屋企人都無畀壓力，係大家緊張過我哋，其實我哋一啲都唔緊張。我係鍾意小朋友，但屋企已經有幾隻狗狗，我係巨螌座，家庭觀念好強，如果有，我就係一個好負責任媽咪，會花晒時間響小朋友身上，依家係因為無時間，真係無再特別諗呢樣嘢，再加上依家開鑽飾店，鑽石又係我新BB，真係再無咁多時間同精力。」