Jeremy新一年有機會開Solo演唱會　大爆MIRROR成員有喜事

人氣男團MIRROR成員李駿傑（Jeremy）聯同新進男團ROVER的3位成員陳鎮亨（亨仔）、王希晉及卓金樂（Kim）今日（11日）出席MOSTown 新港城中心 × LEGO®「春日開運花園」揭幕禮與粉絲提早拜年又大玩遊戲，現場約數百粉絲撐場，場面墟冚。

Jeremy預告新年前會推出個人新歌，今次屬慢歌，他認為是他眾多歌曲中最高難度一首：「因為好考唱功，錄音嘅時候都冇乜信心，希望畀到新嘅感覺大家。之前錄咗3次音，不過第一次錄嘅時候我病住咁錄，把聲好沙，所以基本上係作癈，用唔到，我希望可以做到最好，錄多一次音就完成。（慢歌唔使跳比較舒服？）唔係，我寧願跳舞，因為觀眾冇其他嘢可以分散注意力，所以要好專心咁唱。」除個人單曲外，他稱團歌亦正錄製中。

至於農曆新年，他表示冇得休息，工作已排得密麻麻，將會拍攝會綜藝節目及籌備出碟，又預計有機會開個人演唱會，他大爆MIRROR其他成員也有開心事，問到是否有人要結婚？他急急否認：「唔係，同我差唔多嘅開心嘢。」提到他去年成績不俗，會如何獎勵自己？他說：「想買嘢，不過未諗到買咩，或者去旅行。（你有假？）我冇假。」

另外，ROVER三缺一現身，他們解釋因成員雷濠權（Jason）到了葡萄牙探親，笑言今次工作酬勞對方肯定無份，但會請他吃飯補數，着對方要識做買手信回來。講到工作，他們預告下月情人節會推出串燒歌，將經典情歌以樂隊風格演繹，3月則會出團歌，望為大家帶來驚喜。提到2月29日是他們成軍一周年，問到會否搞慶祝活動？他們直言日子上有點尷尬：「因為今年2月冇29號，所以唔知係28號搞定3月1號搞。」愛吃的亨仔提議可搞盆菜宴跟粉絲們邊吃邊唱歌，又謂4位成員屆時可齊扮財神，但現場已遭其他兩名成員拒絕。