容祖兒送鼓勵都無用　蔡卓妍食呢樣嘢即嘔

英皇「龍虎豹」容祖兒、蔡卓妍（阿Sa）和鍾欣潼（阿嬌）主理的旅行綜藝節目《因為是朋友呀2》於新加坡取景。3人到達新加坡便立即接到任務，以抽籤方式決定這一站的旅費，帶大家品嘗新加坡的美食及景點，節目組更指定阿Sa擔任這一站的財務總監。被委任為「財爺」的阿Sa立即嘆了口氣，原來因為由小學三、四年級開始，她的數學從來都未合格過，難怪她說：「揀一個數學最差嘅人做財務總監。」

今季3人會跟着指示出發，玩轉當地，其中包括氣球飛鏢畫、食榴槤、老巴剎熟食市場、坐Sidecar及坐遊輪。來到食榴槤一站，3人首先學習如何開榴槤，雖然有點雞手鴨腳，但最後都成功劈開。經過一番努力，3人終於可以舒適地坐下來歎榴槤放題，榴槤檔主端上不同品種的榴槤，分別有貓山王、黑珍珠、金鳳、S17、紅蝦、一聽到其中一款叫「金鳳」，祖兒立即問道：「金鳳係邊個金鳳呀？我媽咪都叫金鳳喎，我要食金鳳！」阿Sa笑言：「你食你媽咪呀。」不過原來阿Sa是不食榴槤的，但在祖兒的「鼓勵」下，她直接食貓山王，一口咬下去後，阿Sa立即面容扭曲兼有作嘔反應，隨即拿了小桶吐出，苦笑道：「真係唔得，嗰個味道真係超難食，原來我都係唔得。」祖兒見狀，竟再叫她食另一款「金鳳」，阿Sa面有難色，「再挑戰呀？」但最後都豁出去，咬了一小口後，又再次現出生無可戀的表情，然後立即飲茶求解味，祖兒跟阿嬌立即大笑。