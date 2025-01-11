「最美郭芙」傅明憲自爆恨拍拖　大方公開擇偶條件

有「最美郭芙」之稱，已淡出幕前的傅明憲（Gigi）擔任愛護動物協會會長多年，月前更獲頒「傑出華人領袖獎」，她接受車淑梅訪問時，大方公開擇偶條件，指雖然全心投入動物保護工作上，但坦承仍然恨拍拖：「其實我唔介意朋友介紹男仔畀我認識，但每次佢哋都會話：『你唔使啦』，話題就咁終結咗。」她說生活圈子十分單一，有時甚至「見動物多過見人」，令她有感難以遇到合適的對象。至於擇偶條件方面，她希望對方跟她一樣喜歡動物，否則擔心沒有共同話題。她透露年過 90 歲的父母傅奇與石慧經已從加拿大回港，她可隨傳隨到地貼身照顧，兩老或許心疼女兒忙於照顧他們，近年都不再過問她的感情生活。

在節目分享父母的愛情故事，並為她的名字解畫，她說：「爸爸、媽媽因為拍攝《蜜月》呢套電影而相識 ，爸爸喺戲裏面嘅角色叫『明』，媽媽叫『蘭』，所以我姐姐取名『明蘭』，哥哥則稱『明偉』。至於我個名字，係因為媽媽佗住我我時，因為要熟讀憲法，於是決定取名『明憲』。」Gigi在電視台工作4年，被封為「最美郭芙」，印象深入民心。直至1999年，她婚後尊重前夫葉劍波意向而淡出幕前。她說：「前夫當時希望我息影，因為演員工作時間日夜顛倒，佢唔可以接受。」坦言其實不捨得離開幕前，惜當時只能二選一。

談及前夫，她直言離婚收場只是緣分問題，前夫曾問傅奇借500萬，但一直有借無還，讓父親難過，其後也沒有見面。至於當年為何沒有選擇復出，她笑言自己離開娛樂圈已經太久，雖然期間有人曾邀請她拍戲，但她不敢接受：「因為我要減肥，依家上鏡好大隻。」