周潤發買糖水被捕獲惹熱議　全因女網民身材太過凸出？

影帝周潤發經常被網民野生捕獲，他對粉絲們邀請合照向來來者不拒，不論男女老中青都有求必應。近日再有網民偶遇發哥，更成功邀請他合照。該名網民較早前在網上分享照片，但今次的合照卻出奇地引起熱議。

有女網民昨日（10日）在社交網以「是誰HK吃個甜點都能偶遇周潤發」為題發帖，並寫道：「是我是我，當時看這個人側臉好眼熟盯盯盯馬上行動！！！勇敢的小女孩先擁有合照！發哥超級超級nice！！！嗚嗚嗚太幸福了！！！ ps：甜點也好好吃全吃完辣（了）！！！」

照片可見，發哥現身一間糖水店買外賣，他依舊一身黑衣人打扮，黑色cap帽、黑色口罩、黑風褸、黑長褲，甚至銀包都是黑色，捕獲他的女網民寫道：「69歲的狀態，高高瘦瘦又挺拔，人群中一眼看到。」身穿白色低胸上衣配皮褸的女網民，趁發哥離開時邀對方合照，他有求必應替女網民親自揸機自拍，更脫下口罩露出親切的笑容，難怪女網民感到「太幸福了！」

不少網民羨慕樓主成功捕獲發哥，並留言詢問地點打算飛撲去合照：「在哪？我也在灣仔」、「馬上去」、「是莊士敦道那家嗎？」另有網民留言，指自己也成功捕獲周潤發，「太巧了！！！我也拍到了發哥人超好，好幸運拍到了合照，開心一整天！」