張繼聰出道20周年　推出新歌答謝樂迷

歌手張繼聰今年是入行20年，趁45歲生日推出新歌《白紙一張》，作為送給樂迷的特別禮物，與歌迷分享近年對人生成就的感悟。他表示：「感激喺呢20年裏，獲得唔少掌聲與認同，自己心底依然感覺似一張白紙，每一天都係重新開始嘅機會，希望大家享受呢個人生過程，隨時可以喺白紙上書寫新嘅篇章。」

談到《白紙一張》的靈感由來，他表示：「人生嘅開始，我哋都有一張出世紙，而結束時就會有一張死亡證。喺漫長嘅旅程中，獲得無數紙張，包括成績表、結婚證明書等，呢啲紙張背後承載我哋嘅奮鬥歷程。」他指出許多人渴望通過各種紙張來證明自己的成就，然而這些紙張的真正意義，其實如同用來包裹禮物的花紙，最重要是過程中所得到的無價溫暖與祝福。

張繼聰更透露這首歌最初是為了一場演出而與填詞人小克共同創作，當時希望能做一首跳唱歌，白只也答應了一起跳唱，希望成為「年紀最大的新人唱跳組合」，歌名也因此而命名。雖然計劃因各種原因未能實現，但他在去年決定重新調整歌曲，推出了現在的獨唱版本。他期待未來能再次與白只合作，游說他與自己共同在舞台上演唱。

在慶祝入行20周年之際，他表示雖然時間漫長，但卻感覺過得飛快。他坦言在音樂上仍然像一位新人，對許多事物仍有學習空間，所以每當創作音樂時，都會感受到無比興奮與新鮮：「我覺得好開心，我真係可以隨心所欲同我鍾意嘅音樂人合作，好享受可以同小克、李智勝、高佬等一齊做歌。依家呢個階段，真係達成咗我入行之前好想做歌手嘅夢想，冇用獎項去衡量音樂嘅成就，但係實踐咗我最原本嘅音樂夢想，就係有機會演出、做自己嘅音樂。」

此外，他感謝樂迷長期以來的支持，在最近的一次活動中，樂迷與他一同慶祝生日，並舉起手勢紀念出道20周年，讓他感觸特別深：「嗰下覺得好觸動，因為我睇住呢班小朋友由讀緊書，到依家結咗婚再一齊出嚟支持我。呢個我諗係音樂生涯中最大收穫，多咗呢一班陪我一齊行咗咁多年嘅朋友，每次有活動都出嚟支持，令我好感動。」他希望能在今年舉辦音樂會，以現場演出回饋樂迷，雖然目前身兼多重身份，如演員和表演者等，但樂迷最希望看到的仍是他唱歌。如果有機會舉辦音樂會，他一定會全力以赴，回報樂迷支持。