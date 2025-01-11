見到身邊嘅男士垂頭喪氣，好多女仔都會母性大發，除咗安慰兩句，仲會諗方法激勵對方。AV業界資深人士神仙乙就話，要令男士重拾鬥志，不妨參考日本AV界嘅獻身鼓勵系列，當中嘅女主角簡直瞓晒身咁幫人，正常男士見到，實在好難唔抬起頭做人！

提振士氣

由MOODYZ出品嘅《美少女經理人瞬間性慾援解》，講述八木奈奈係一個運動組織嘅經理人，除咗要幫助隊員處理各種雜務，仲有一項重要工作，就係提振一眾男隊員嘅士氣。每當有男隊員出現情緒低落又或者喺比賽前表現得憂心忡忡，奈奈就會親身約談，再用自己嘅青春肉體同埋運動場內各種設施嚟招呼對方，務求令隊員雄風同雄心都大大提升！若然成隊人喺同一時間出現情緒問題又可以點做？奈奈就會一次過招呼眾多隊員，睇嚟呢份工都幾辛苦喎！

贏波動力

喺S1炮製嘅《為球隊出賣身體的敬業癡女經理》入面，女主角中心森森奈身為一支地區足球隊嘅經理人，當然好想球隊踢出好成績，為咗鼓勵隊員可以話係無所不用其極，最後發覺以肉體作獎勵係最有效嘅方法！逢親見到隊員們喺練波時冇厘神氣，森森奈就會為對方吹奏一曲，仲話球隊贏波就有得玩多P混戰添！成班隊員聽到之後，果然喺比賽時畀多兩錢肉緊，不但順利贏波，仲立即同森森奈開波！之後森森奈又問隊員想唔想試吓唔同嘅床上花式，條件就係繼續贏波，結果係點，大家都應該估到吧！

雄風再現

由ABC推出嘅《逆NTR獻身的看護》，講述阿明因遇上文通意外，瞓咗喺醫院3個月先清醒過嚟，而喺呢段期間，佢同女朋友零接觸，關係變得有啲疏離，阿明甚至覺得女友似乎唔再鍾意自己。看護石川陽波見到阿明冇晒心機，由憐生愛，居然喺深夜時分靜雞雞去入其私家病房，仲為佢吹奏一曲添！阿明從熟睡中驚醒過嚟，好快就被陽波嘅出色口技所「感動」，並以雄赳赳嘅肉體作回報！完事之後，阿明對陽波大表謝意，兩人之間互生情愫，於是頻頻喺病房內激戰，搞到阿明就算好番晒都唔想出院！

簡評

人總會有不如意嘅日子，身邊有個人鼓勵吓，真係好重要，若然有女仔肯好似獻身鼓勵系列咁招呼本仙，實在不枉此生！3部作品中，本仙最鍾意《逆NTR獻身的看護》，事關女主角石川陽波唔止皮白肉嫩，而且斯文溫柔，真係好適合扮演白衣天使，加埋佢嘅床戰表現得投入又主動，連觀眾嘅心靈都得到治愈！