張信哲開巡唱春節限定場　親手包100封利是送大禮

台灣「情歌王子」張信哲（Jeff）亮相內地跨年節目，陪歌迷喜迎2025年後，日前宣布將於大年初四假澳門舉行巡唱春節限定場，雖然他已為新專輯閉關，但面對歌迷敲碗開騷，又決定和歌迷迎蛇年，為回饋歌迷將門票秒殺，特別加碼送「大禮」，親自書寫100個利是封，並親手包利是，準備送給入場幸運觀眾，而他亦帶同母親及家人到場，順道跟他齊過節。他表示巡唱經歷6年，在過百場演出中，不追求場次多寡，只想將最好的音樂帶到每個人心中為初衷。

張信哲近期在行程滿檔中，特別排出行程參加音綜《有歌2024》，每周都要往杭州錄影，對於有指以其資歷、輩份，以及知名度可不用舟車勞頓工作，但他卻指「不言休」有原因，他表示：「好似我支持、發起「甘蔗音樂計劃」一樣，旨在讓下一代、新生代都可以在音樂中沐浴成長，在《有歌2024》會有很多新人看見、甚至出線。」

參與節目除為培育新一代歌手外，他亦贏到友誼，跟他齊擔任《有歌2024》導師的李宇春就曾發文表達對他的情懷：「中學時代聽卡帶時常常會想，這個歌手的專輯名為甚麼都是兩個字的呢？《等待》、《寬容》、《夢想》、《摯愛》、《直覺》、《回來》、《信仰》，然後聽着聽着，想着想着，人就長大了。」她「告白」回憶和張信哲第一次見面，坐在他身邊聽他分享音樂故事、人生感悟，和觀眾幽默鬥嘴，感覺是「太太太幸福了！」