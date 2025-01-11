要喺歐美模特兒界立足，單靠個樣生得靚係唔足夠，身材係咪符合標準都好重要，淨係唔夠高已經好蝕底，甚至連出道都有難度！不過，俄羅斯美女Sitora Banu就話畀大家知，識得走位轉跑道，矮妹一樣可以當模特兒！

受身高限制

喺好多人眼中，模特兒就係人肉衣架，身材一定符合標準，簡單嚟講，除咗要有骨感肩膊，最重要係上下身呈四六比。心水清嘅朋友睇到呢個比例，大概都估到腿長對於模特兒嚟講都幾重要，而冇番咁上下身高，又何來會有一雙長腿呢？偏偏來自俄羅斯莫斯科嘅Sitora Banu，身高只係157cm，點解又能夠成為模特兒？講起上嚟，真係一疋布咁長！

話說，Sitora Banu自細就擁有迷人美貌，一直以模特兒為夢想職業，所以高中時期已積極參加選美比賽，可惜身高限制咗佢嘅成績，眼見要以傳統渠道投身模界幾乎係冇可能，於是佢決定轉跑道，全力發展網紅事業。

吸金力超強

Sitora Banu之所以用呢一招，唔係亂咁嚟，而係有晒計算，事關佢一直有喺網絡社交帳號上載靚相，每當騷出胸前深溝、渾圓美股，網民嘅反應都好熱烈，所以佢頻頻喺網上派福利，人氣愈嚟愈勁，最終吸引到模特兒事務所注意，經過一番洽談，成功以模特兒身份為杜拜一個泳裝品牌拍攝平面廣告！

自從Sitora Banu影咗呢一輯廣告，事業發展有好大突破，不但頻頻為多本著名男士雜誌拍寫真，又有唔少拍攝廣告嘅機會。雖然冇機會以模特兒身份出席時裝周行天橋，但能夠做到廣告模特兒，已經令佢心滿意足。更何況，阿妹嘅IG帳號坐擁超過195萬粉絲，吸金能力比好多職業模特兒有過之而無不及！

Profile

出生地：俄羅斯莫斯科

身高：157cm

三圍：36G-23-36

樣靚偈正又有橋，Sitora Banu能夠圓夢，躋身模界，絕非僥倖得嚟！阿妹亦明白今日嘅成就要多得一班網民嘅支持，所以經常喺IG派福利，當中有唔少靚相更加令人噴晒鼻血！