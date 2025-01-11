姚焯菲𢱑合作！汪明荃多得AL帶挈　出蘿蔔糕爆晒單

「聲夢小花」姚焯菲（Chantel）與鍾柔美（Yumi）今晚（11日）齊為籌款節目擔任表演嘉賓，其中Yumi更4度跟汪明荃合唱，Yumi坦言最初不敢跟對方攀談：「依家終於敢同佢傾偈，我之前喺紅館睇佢嘅演唱會，佢真係好犀利，喺佢身上學到好多嘢，我要好好向佢學習。」至於Chantel也希望有機會跟汪明荃合唱並請教唱功，又指自己跟Yumi一樣最愛汪明荃名曲《迷人Pink Lady》，笑言：「如果可以同Yumi一齊翻唱呢首歌都好，因為我哋都好粉紅色，好代表到我哋。」

汪明荃在節目中跟鍾柔美（Yumi）、林奕匡以及黃妍合唱，講到第4度跟Yumi合作，汪明荃表示：「導演想我同年輕人合作，我之前同Yumi拍過跳舞片，所以就諗起佢。（Yumi話最初唔敢同你傾偈，你嚇親佢？）冇，我錫住佢，Yumi大個咗，變得成熟同淡定咗，依家敢同我傾嘢。（姚焯菲話都想同你合唱。）好，有機會可以合作。（姚焯菲同Yumi都好鍾意你嘅《迷人Pink Lady》，你介唔介意佢哋翻唱？）緊係唔介意。」

另外，提到汪明荃最近為自家蘿蔔糕品牌拍廣告，吸引大批Anson Lo的粉絲捧場，她解釋：「上次Anson Lo喺演唱會話，佢之前嚟我屋企拜年，食咗好多我整嘅蘿蔔糕，佢仲帶咗一底蘿蔔糕畀佢媽咪食，可能因為咁，佢好多粉絲都話要訂購，真係益咗我。」她自言每年都有不少藝人到她家拜年，包括Anson Lo、容祖兒及蔡卓妍等，她自製的蘿蔔糕均大受他們歡迎，她謙稱：「Anson Lo同佢啲隊友都食好多蘿蔔糕，可能佢哋好肚餓。（老公羅家英捧唔捧場？）佢都好鍾意食，其實個食譜係家英哥媽媽嘅，係家傳之寶，今年我交畀廠商大量生產，所以我今年唔使落手整。」

同場有歌手吳業坤，他笑言今年是眼鏡起霧10周年：「我係2015年4月18日推出第一首單曲，所以就同公司講趁今年10周年搞個小型巡迴演唱會，第一站係廣州，下星期東莞係第二站，年尾會喺香港舉行咁就好圓滿，當然如果可以去埋美加同日本搞就更開心。（香港想喺邊度搞？啟德？）啟德太妙想天開，畀多幾年時間我，其實個場大細都唔緊要，我知依家啲場好搶手，我希望係2、3千人嘅場館，依家物色中，紅館我就冇入紙喇！」除了巡迴，他亦努力出歌，預計情人節前後會推出新歌。

工作以外，吳業坤認為要工作及生活平衡，他最近在空手道比賽中獲得兩項亞軍，成績優異，他說：「我花咗4年時間去達到目標，啲人話以我個成績可以入到香港初級代表隊，成績再好啲就可以入港隊，如果我努力都有可能參加奧運，冇嘢係冇可能。」