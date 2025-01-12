【是日通勝】

農曆十二月十三

甲辰年 丁丑月 辛巳日

吉時：凌晨3時至5時、上午9時至11時、中午11時至1時

凶時：下午1時至3時、下午5時至7時、晚上7時至9時

宜：交易、動土、祈福

忌：出行、栽種、乘船

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：47、16、25

幸運顏色：黃色

【星座運程】

今日幸運星：山羊座

白羊座：魅力上升，跟意中人表白，成功機會不低。

金牛座：珍惜眼前人，面對外界誘惑必須保持清醒。

雙子座：要做個精明消費者，勿盡信推銷員的說話。

巨蟹座：瑣事纏身，應接不暇，勿把所有事攬上身。

獅子座：碰到棘手問題，謀事阻力大，勿自亂陣腳。

處女座：享天時地利人和，感情生活有望打破悶局。

天秤座：心浮氣躁無助解決問題，沉着應對有必要！

天蠍座：運勢不過不失，多做好事，可望逢凶化吉。

人馬座：忍一時風平浪靜，待人接物切忌斤斤計較。

山羊座：人逢喜事精神爽，讓自己做些感興趣的事。

水瓶座：好人有好報，只要有顆善心，好事自然來！

雙魚座：運勢欠佳沒甚麼大不了，謹記希望在明天！

【生肖運程】

相沖生肖：豬

旺弱指數：（升）狗 桃花旺

（跌）豬 財運差

鼠：身心不在狀態，勉強工作將事倍功半。

牛：健康運比較差，需要多一點休息時間。

虎：勉強無幸福，有些事該放手時就放手。

兔：人緣運不錯，聯誼會友可望盡興而歸。

龍：財運平平，勿投機博彩，貪心易惹禍。

蛇：財運稍遜，不懂得積穀防飢會有麻煩。

馬：做自己喜歡的事，可迎來充實的一天。

羊：手上沒有太多銀彈，還是節儉一點吧！

猴：明爭暗鬥的事少參與，一點益處都冇！

雞：有追求者出現，單身者不妨嘗試接受。

狗：愛情運強，不妨趁周日享受二人世界。

豬：是日沖煞，財運不佳，花錢要懂節制。

【暢所欲玄】（玄學名師黃楚淇）

眉相影響事業運

眉毛在面部佔有重要位置，俗話有所謂「眉開眼笑」、「喜上眉梢」、「眉頭一皺」等，就是指眉毛與人的心理反應有着密切關係。在面相學上，眉毛猶如人的雙手，反映兄弟緣、朋友緣、上司緣、同事緣等，其形態的長或短，會影響人際運，所謂天時、地利、人和，有更好的人際運，才會給你帶來更好的運氣。

（一）兩眉長

眉毛長度超過眼睛的長度，優點是：人緣佳、喜交際、與人相處和睦、做事圓滑、協調力強、善於與人溝通合作，在職場上較易取得成功；缺點是：不善拒絕、優柔寡斷、膽小怕事、缺乏決斷力，屬於對人事善妥協的一類。總言之，長眉的人，人緣運和事業運都是極佳的。

（二）兩眉短

眉毛長度短于眼睛的長度，優點是：有激情，做事有衝勁、執行力強、勇敢幹練、正義感強、樂於助人、心地善良；缺點是：做事欠缺協調性、考慮問題主觀性較強、處事衝動欠缺穩重，屬於容易得罪人、吃力不討好的一類。總言之，短眉的人，人緣運較差，但事業運卻有着極多機會。

化解建議：短眉的女士可以在平日化妝時，用眉筆在兩眉的眉尾位置上稍加修飾，往太陽穴方向延長勾畫眉形；而男士則宜在前額位置，把留海留長以六四分界，稍作掩飾眉尾短的問題。