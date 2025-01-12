台灣女神林襄攻港遇阻滯　拒做「林明禎2.0」

現年27歲的台灣女神林襄憑「胸」狠身材逐漸於東南亞闖出名堂，近日更宣布來港拍戲，難免被拿來與背景相若的林明禎比較！不過，未知是否被對方接二連三的負面新聞嚇怕，即使已有導演向她拋出橄欖枝，林襄仍明言短期內未必會全力攻港！

林襄早前來港一星期開工，「處女下海」接拍首部港產賀歲片《麻雀女王追男仔》，令人不禁推測她極有可能成為「林明禎2.0」，可惜馬來西亞女神林明禎近日負面新聞不絕，包括不認愛及因失場而被封「大話禎」等，導致形象下滑，對林襄來說自然算前車可鑑，加上本身未能清楚掌握廣東話竅門，以及合約問題，令她明白不可「一步登天」，暫時也不打算放棄本身啦啦隊及其他工作，來港全力闖影壇的話，亦只好再靜待合適時機。

曾經被美國電影網站選為「全球百大美女」的林襄，本身性格豪爽貼地，知無不言，完全沒有沾染任何公主病。導演葉念琛透露今次誠邀她來港拍戲，也被其平易近人所懾服：「我哋起初係完全唔認識嘅，我透過社交平台私訊佢，當晚佢就親自覆我。飛嚟香港開工，梳、化、服佢自己一手一腳搞掂㗎！」葉導不諱言希望與她簽約再次合作，林襄卻坦言：「拍戲要很長的時間，我本身有其他的工作，真的未必能騰出這些檔期啊！」

今次來港開工雖然與台前幕後打成一片，但語言問題卻令林襄相當憂心：「未能跟大家好好溝通，我覺得自己語言能力超差勁，尤其廣東話對我來說很難，有時看到大家的嘴形，我卻怎樣也發不出聲音來，因不知道到底該怎麼發聲！」她更自爆相關的瘀事：「與其他演員對戲時，我是靠死記Key Words去接他們對白的，但臨場時他們可能會有點發揮，我便呆立當場，此時只見大家回頭默默看着我，才醒覺該輪到我說對白吧。」

賺到「第一桶金」買樓

談到戲癮，林襄揚言自己亦喜歡演戲，不過長年當啦啦隊成員令她的弱點容易暴露人前：「因為當啦啦隊經常保持笑容便可，悲傷及憤怒等情緒卻給埋沒了，我覺得自己有時會忘記這些感覺，直至最近我才重溫以往的種種經歷，重新嘗試去感受負面情緒，也讓我考慮自己是否真的能完全駕馭演戲呢。」不過啦啦隊、商演及代言工作無可否認令林襄賺得「第一桶金」，她大方透露早前已於台灣置業：「有了屬於自己的小窩，但目前尚未能夠入住，樓宇正在興建中，相信要再等兩、三年吧！」

陳家樂大讚拍檔玩「三角關係」

林襄近期魅力沒法擋，除於螢光幕上，更於片場吸粉絲！據悉，她於《麻雀女王追男仔》中夥拍陳家樂及陳靜組成「三角關係」，劇情交代扮演「新進女星」的她，與「千紅影帝」家樂即將合作拍戲，片方深怕家樂的浮誇演技會嚇走林襄，故找來「親密指導員」陳靜於片場負責雙方溝通與協調。據悉，短短幾天的合作，家樂對林襄讚口不絕之餘，台前幕後亦被其性格吸引，工作人員提起林襄都不禁高舉拇指。

而這位女神日前來港宣傳，獲邀現身無綫節目《獎門人》，主持之一林正峰原來亦是「林粉」之一！林襄玩「辣辣壽司」時輸了，錢嘉樂竟推林正峰出來幫手，結果林襄食了放面的魚生後，即將整件辣壽司送到林正峰嘴裏。雖然明知是「苦差」，林正峰依然照辦，令女神留下印象。