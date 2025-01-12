張鈞甯盛裝赴會後台打牌　楊紫風頭贏晒一味靠「古」

於內地舉行的影視慶典，一眾小生花旦傾巢而出，要出位當然要花點心思，一身古裝打扮的楊紫便奇兵突出，於紅地氈上揮低其他性感打扮的女星，不用捱冷照樣成功搶鏡；而張鈞甯與陳都靈則躲在後台竹戰，同樣引起網民熱話。

內地紅星包括趙麗穎、楊紫、白鹿、虞書欣、張婧儀、肖戰、王鶴棣等昨先後現身慶典，當中楊紫為宣傳與李現二搭演出的熱播劇《國色芳華》，竟選擇走「另類路線」，索性穿上戲中的唐朝美人戲服出席盛典，與西裝筆挺的李現手牽手現身，一古一今相映成趣。手持牡丹花的她更賣口乖祝福所有觀眾「今年走花路、花開富貴」，又自爆這身裝扮於後台同樣引起哄動，她更不忘乘機宣傳《國》劇，叫大家繼續多多支持。

張鈞甯後台開枱

至於早前捲入詐騙事件的王寶強，則率領賀歲片《唐探1900》的台前幕後踏上紅地氈，心情不錯的他更衝下台派發揮春及利是，掀起片刻「爭奪戰」。而張鈞甯與陳都靈亦相當搞笑，趁活動未開始時在後台竹戰，更被拍下相關視頻，有網民留言：「美女打麻雀相當養眼，可以加入嗎？」

另外，近期人氣甚高的虞書欣穿上黑色晚裝現身盛典，在最新的「藝人社交平台漲粉量」排名中，她以446.6萬新增粉絲排名首位，《永夜星河》的男拍檔丁禹兮則以322.9萬排第二，排名3至5位分別是男星張凌赫、成毅及王星越。

此外，頂流肖戰昨獲安排與趙麗穎及湯唯等一線女星壓軸登場，他被踢爆一日內3次以不同途徑向災區西藏捐款及物資，令外界對其善心大表讚許。