193生日終於轉性　被圍攻唔再駁嘴

男圑ERROR成員193（郭嘉駿）於1月14日牛一，昨日（11日）舉行兩場慶生會跟400位Fans見面，他大派減壓壽桃，又精心挑選禮物抽獎，並與粉絲分享工作近況。至於生日願望，193寄語粉絲希望不要為他受Haters攻擊而不開心，說：「生日想大家開開心心、身體健康，所有人都變得更好。」

口直心快又搞笑的193，一出場先指Fans Club無錢，所以充當司儀，自己主持自己生日會，又因抗拒酒樓開生日會，所以選擇了有基本設施的地方，他說：「酒樓做我唔係好接受啲紅紅紫紫顏色，又唔想大家掛住食乳豬，或者使唔使大家投票，睇想唔想下年係酒樓搞。」

隨即193分享近日工作狀況，表示本身想在生日會上唱自己填詞的新歌，但因籌備不及，現時希望可以趕及演唱會前推出。至於即將舉辦的ERROR演唱會，193正忙於和導演開會、練歌，問到跳舞部分，他直言演唱會很能難避免跳舞，但一定不會主力。

在Fans提問部分，關心他有份主演、正在熱播的劇集《無用的謊言》，而問到有冇邊場最想重拍，193說：「爸爸返嚟偷錢，然後推低Alice嗰段，有句對白好重要『我哋一出世就係咁嘅人，注定就係咁』我覺得自己做得唔係太好，當日Over咗，拍攝好急，未消化到導演講嘅嘢。」

切蛋糕環節，193與全場Fans唱中文版英文歌詞生日歌生日歌，考起fans又考起自己，生日願望方面，193說：「希望每年都見到大家，除非我退休！大家最緊要身體健康開開心心，唔好似我同人嘈交！有咩就開心面對，見到有啲人鬧我唔使唔開心，幫佢哋解決唔開心，平時反擊佢哋都係想教佢哋，我已經過咗嗰個狀態，依家係唔會嬲啲Haters，我係同情佢哋，希望所有人都變得更好！突然間講嘢好好保錡㖭，正能量導師！」

今次193的生日會，除了Fans花盡心思同193慶生，他除在家中找出用過有紀念價值的物品，如「死腳膠」限量T、與193出生入死拍攝團綜《ERROR死腳膠千萬巨蛋自作夢》的頭巾等，現場抽獎送予Fans外，193又親自畫了代表他的火柴公仔造成鎖匙扣、手寫心想事成，生活愉快貼片書簽及自拍寶麗來，作為每為入場扭蛋禮物，而生日當天193不會休息，要為演唱會工作排練，在完成演唱會亦未有機會放假，已排了拍攝全新的籃球節目工作。