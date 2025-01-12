洛杉磯山火前童星喪命　母親親眼目睹事發經過

美國南加州洛杉磯地區山火焚燒多日，截至昨日早上已造成11人喪命，其中32歲英國前童星Rory Callum Sykes上周三（8日）因來不及逃生命喪家中，他的母親於社交網發文講述事發經過。

Rory的母親Shelley Sykes發文表示山火波及母子位於馬利布的住所，她表示自己因為手骨折沒法帶兒子離開，她被消防員救出，再嘗試返回現場時得知兒子未能脫離的噩耗。她受訪時表示由於兒子因為腦麻痺導致行動不便無法第一時間自行脫困，她雖然一度嘗試用水喉撲滅屋頂上的灰燼，但因被關水掣而沒有水，她表示現場50名消防員全日都沒有水用，導致她們只能目睹大火蔓延，兒子要她先行逃生。她心碎地表示：「沒有媽媽會丟下自己的孩子！」母親指兒子先天腦麻痺，憑自己的努力恢復視力、學會走路，參演90年代的英國節目《Kiddy Kapers》走紅。

前童星因加州山火喪命，美國一名59歲演員Sebastian Harrison就死裡逃生，事後受訪透露他差點為了活命而被迫跳海。他表示大火發生後他一度躲在一塊岩石後面，甚至準備要跳海，後來他找到一輛還能開的汽車，趕緊駕車逃離。死裡逃生後他表示：「那簡直是地獄，有時完全無風，有時又突然颳起巨大陣風，充滿橙色火花，那就像一道牆，讓你什麼也看不清。」