【心理測驗】測測你的工作動力是？

你每天工作的動力是甚麼？是渴望做出一番成就？還是享受做自己喜歡的事情的樂趣？又或是來自同事間的溫暖情誼？ 了解自己的工作動力來源，能幫助我們更好地規劃職涯，找到更適合自己的發展方向。就透過以下的趣味心理測驗，來探索你的工作動力源泉吧！

【問題】想像一下，你準備在家裏養一缸熱帶魚，你會選擇在魚缸裏放哪種裝飾物呢？

A. 圓木

B. 破碎的陶器

C. 木桶

D. 石頭擺件

A. 選擇「圓木」的你…… 動力來源：社會貢獻感

你的工作動力源泉來自於為社會做出貢獻。你渴望從事符合自身價值觀和信念的工作，並從中獲得深層次的滿足感和成就感。你可能熱衷於推廣某種理念，或是幫助弱勢群體，並藉由參與解決社會問題來體現自身價值。長期投入其中，你會持續關注社會動態，並以此保持工作熱情。

B. 選擇「破碎的陶器」的你…… 動力來源：工作本身的樂趣

你的工作動力源泉來自於工作本身的樂趣。你很可能從事着自己一直以來嚮往或熱愛的工作。你享受工作的過程，並能在其中充分發揮自身能力，獲得滿滿的成就感。你對工作的熱情高漲，渴望精益求精，並將這種熱情轉化為持續工作的動力。

C. 選擇「木桶」的你…… 動力來源：薪資和獎金

你的工作動力源泉來自於工作的報酬。相比按部就班地完成任務，你更喜歡像銷售人員那樣，付出愈多，收穫愈多的工作模式。你認為看得見的回報是激勵自己努力工作的最佳方式。每次達成目標或提升業績，都會驅使你設定更高的目標，不斷提升自己的工作動力。

D. 選擇「石頭擺件」的你…… 動力來源：良好的人際關係

你的工作動力源泉來自於良好人際關係。你喜歡與團隊成員和睦相處，並享受從客戶獲得的感謝和認可。與同事共同克服挑戰所產生的團隊凝聚力，以及在一個彼此信任、互相支持的環境中成長，這些都讓你感到無比快樂。處於一個輕鬆愉悅、可以暢所欲言的工作環境中，你會感到舒適自在，並且保持高昂的工作熱情。