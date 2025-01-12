廖子妤8年前主演電影出土　余香凝等到頸都長：我仔都生埋！

由姜皓文（黑仔）、廖子妤（Fish)、周國賢和徐浩昌（肥腸）等主演的電影《曾經擁有》昨晚（11日）在尖沙咀舉行首映禮，電影早在8年前2017年拍下，經歷疫情等總總因素下上映無期，終於等到8年後「出土」。

Fish好友余香凝專誠來捧場，也講笑稱：「等咗好耐，我婚都結埋，仔都生埋，哈哈！」黑仔透露此片才是他首部擔正的電影，他說：「好多人以為《翠絲》係我第一部男主角電影，其實係呢部，不過拍完好耐冇出，但因為第一部我最有感覺。」此片亦是他最後一次跟已故武打演員孟海合作的電影，孟海戲中客串「保安」一角，指孟海好支持香港電影，黑仔說：「以前同孟海有好多合作，佢個人好好，成日嚟我屋企燒嘢食，同林正英、文頌嫻一齊好Friend，呢個前輩好用心，對我哋後輩好好。」

戲中黑仔飾演一名電影癡漢，是真人真事改編，他笑言自己也是電影癡，對近日傳出電影院結業，表示可惜。他又透露本月13日將飛馬來西亞為主演由太太殷寧首次擔任監製、編劇的賀歲片《哈哈哈新年喜戲》宣傳，馬來西亞今年賀歲檔競爭激烈，有20多套中外電影上映，笑言：「朋友都話我勇氣可嘉，但係今日唔做，唔知幾時會發生。」但好開心賀歲片於香港初九上映，整個農曆新年都在工作度過，十分開心。

廖子妤回望8年前電影中的自己，笑言：「覺得嗰時好有活力、開心和活潑，過去總是美麗，因為已經過去咗。」自言身上有四、五個紋身，是提醒自己要活在當下。Fish表示自己和男友都是多愁善感的人，亦因此互相理解及扶持。農曆新年不會返馬來西亞，但會向男友父母拜年，與長輩關係相處融洽。透露近來會減少工作，希望爭取時間休息。