金正賢《KBS演技大賞》道歉徐賢畫面曝光　網民轟冇誠意

原定去年年底舉行的韓國《2024 KBS演技大賞》，因濟州航空發生空難，改為當日錄影，延至昨晚（11日）播出。女團少女時代成員徐賢與張聖圭及文相敏擔任主持，開場先向遇難者及家屬們傳達慰問之意。6前年曾與徐賢合作韓劇《時間》的男星金正賢，當晚憑韓劇《熨斗家族》勇奪「最優秀演員獎」。

他當年在《時間》發布會上對着徐賢黑面，又拒絕對方翹手合照，今次卻趁上台領獎道歉：「直到幾年前，我還以為無法再演戲，能站在這裏，真的很感謝，我認為沒有過去的反省，就無法展現真誠的感謝。開始演戲後，一度因為非常差勁和不該做的行為，帶給很多人傷害。」他為此鞠躬道歉並續說：「我說出內心很沉重的事，我不認為道歉便完事，也不奢求原諒，但我認為這是為了繼續我的人生必經過程。」他卻未有表明道歉的對象，故對於他遲來的道歉，網民普遍不賣帳，認為他根本沒有誠意。

當晚「演技大獎」由韓劇《狗之聲》的90歲「國民爺爺」李順載奪得，而李英愛則驚喜現身頒發人氣獎，順道宣傳她主演的KBS新劇《恩秀的好日子》。另外，獲頒「最佳男配角」的《熨斗家族》男星崔泰俊高調放閃愛妻朴信惠，他表示：「有個人不能忘，朴信惠總是讓不足的我產生野心，想成為更好的人，真心感謝！」