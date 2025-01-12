洪永城推介譚俊彥兒子畀個女　撮合小情人

視帝譚俊彥與洪永城今日（12日）現身中環慈善跑活動，譚俊彥更帶同7歲兒子譚杺（Rex）一起參與，洪永城則表示大女洪靖嵐（Amber）年紀尚小，待她長大一點才帶她參與跑步活動，他又即場向Rex推介Amber，希望撮合二人，相當搞笑。

提到太太梁諾妍近日與姊妹兼新手媽媽連詩雅及準媽媽黃翠如聚會交流生仔經，他則與新手爸爸陳家樂及準爸爸蕭正楠組成「爸爸黨」在旁負責湊女，已育有兩女的他，笑指也有跟2位人夫分享湊B心得，問到好友黃翠如佗B後有否性情大變？他説：「佢不嬲都穩定嘅，加上阿蕭旁邊扶持，阿蕭充滿正能量，無論你幾攰、唔開心，佢都會幫你開解，呢個係佢人生唯一過人之處，哈哈！」他透露會將自己女兒的舊衣物及玩具轉贈給對方小朋友：「聽講着番小朋友舊嘅服裝係福氣嚟。（女仔衫啱用？佗女？）啱用啩，我嗰啲係中性。」他指對方仍未透露BB性別，又指對方一向稱他為弟弟，故自己是準小舅父。

譚俊彥表示跟兒子是首次在港參與慈善跑，本來打算帶同大女一起來，但因女女要學芭蕾舞，笑言太太不肯放人。問到農曆新年會否一家人外遊？他笑謂：「新年佢哋要做功課，聖誕去咗玩，新年要陪老人家，會留喺香港。」他叫Rex答大家是否很多功課要做，Rex説：「我做得真係好攰呀！」