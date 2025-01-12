周柏豪新年見番舊朋友 囝囝唔鍾意爸爸返工話會流血？

藝人周柏豪昨晚（11日）現身慈善籌款節目，他透露工作至年廿九才正式收爐，農曆新年才有假期好好休息，但近年經常跟小朋友旅行，故今年選擇留港度歲，並趁機跟朋友敍舊：「自從疫情後少咗同朋友見面，加上我有咗小朋友，所以好似甩咗朋友圈咁，希望由社恐變番社牛。（新年會帶小朋友四出拜年？）會，每年公司都有團拜同食開年飯，一定會見吓『大灣仔』，不過大家都忙，好難得約到。」

柏豪稱女兒及兒子現時分別5歲及3歲，女兒很明白事理，知道他要工作，會在電視觀看他唱歌表演，但兒子年紀尚小，就很不喜歡他上班：「佢見我返工就會話『返工流血』，意思係返工呢樣嘢流血，因為佢覺得流血係最強嘅攻擊，我去打波，佢就會話『打波流血』。」

他自言打籃球是其青春夢想，近年重拾樂趣，因為他自覺40歲打波是夕陽階段：「我近年打波真係搏老命，每星期都打比賽，所以都要戴番個牙膠去保護自己，否則咬傷條脷就唱唔到歌。」另外，提到嘉禾院線旗下4間戲院突停業，柏豪大感可惜，但認為這是時代巨輪難避免，但同時會有新事物出現：「我哋都要與時並進，唔可以停留喺同一階段太耐，都要增值吓自己，唔可以脫節，我都係電影觀眾，我經常同太太睇早場。」