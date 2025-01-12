哈哈大笑：即20年古越龍山花雕生醃蝦，用上陳年花雕、花椒等調成醬汁，放入紅蝦浸泡1.5小時，加點魚子醬，鮮嫩軟滑。（胡振文攝）

臨近農曆新年，傳統會和家人享用團年飯，一家人相聚迎接新一年，不少人更會揀選喜慶的菜餚應節，坊間有很多高級中菜廳亦因應春節將至，設計出一系列富意頭又矜貴的賀年菜，適合任何場合享用，讓大家在蛇年豐衣足食。

中環：「蝦」哈大笑

新春將至，不但衣着要煥然一新，菜餚亦講排頭及創意。中環華麗中菜食府的營運及廚藝總監周世韜師傅一向有諗頭，餐廳於1月13日至2月12日推出「世味‧團圓」的應節菜單，除有傳統之選，也兼備多款創意菜式，讓大家嘗新。

新一年最緊要萬事如意，周師傅以「如意」發音相若的榆耳做頭盤，配以法國葱和本地青葱製作的葱油，和蟶子拌勻享用，清爽軟腍。「哈哈大笑」以陳20年花雕醃紅蝦，花雕裏再加點花椒和其他食材，入口鮮嫩麻香，祝食客新一年日日哈哈大笑。吃過兩道冷盤，來一口用佛手柑、單叢和陳皮等燉煮的茶金花香，湯水滋補、暖身暖胃。

賀年菜離不開海味菜式，一道橫財就手，內有經長時間先燜後焗的鮑汁圓蹄，配矜貴的南非吉品鮑魚，甘香美味。意猶未盡的話，大家還可升級加添鮑汁鵝掌，更加滿足。另一道龍馬精神以滑嫩的本地龍蝦配碧綠的菠菜蒸蛋白，表面灑點炸瑤柱絲，鮮香嫩滑。升級版的花香烏龍茶煙脆皮雞，三黃雞以桂花和玫瑰熏製，散發雙重花香，雞肉連「紅噹噹」雞皮享用，寓意來年鴻運當頭。花膠甘栗珍菌燜飯以白米加靈芝米配鮑汁燜煮，啖啖香濃。甜品方面，打開瑰麗的嫣紅寶盒，就見白桃與士多啤梨朱古力，有金銀滿屋好意頭。

金鐘：意頭色澤

新春要穿戴喜慶顏色，好似紅色、金色就最受人歡迎。金鐘五星級酒店米芝蓮中菜廳於1月15日至2月27日期間推出賀年菜單，中菜部行政總廚梁汝景師傅指今年的賀年菜，每道菜式或多或少以喜慶的紅和金作點綴，美味又富好意頭。

無論男女老少，最緊要身體健康、精精神神，一道矜貴的蟹粉扒原隻龍蝦玉液，用上本地龍蝦配嫩滑的炒蛋白鮮奶，再加上金黃色調的蟹黃芡，鮮味十足，祝願各位龍馬精神。對做生意或打工仔而言，新一年最想賺個盆滿缽滿、金銀滿屋，炸得香脆的黃金芝士脆鳳尾蝦，趁熱吃，惹味芝士和蝦肉配合得剛好，脆口又爆「芝」，來年肯定賺到笑。

坊間有不少紅色食材，入饌既搶眼又吉祥。紅噹噹的鹹肉加爽脆龍爪菌和紫淮山爆炒，鹹香油潤。南非鮮鮑片加舞茸菌和萵筍炒煮，灑點速凍杞子點綴，提升甜味和脆口。XO醬花生芽炒牛肩肉則選用時令花生芽配日本鹿兒島和牛，惹味又有肉香。黑木耳、銀耳吃得多，梁師傅特別選用坊間少見紅肉木耳加上湯浸煮小米和娃娃菜，清新軟滑，老少咸宜。