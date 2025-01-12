林德信當爸帶10個月大B女曬太陽　語出驚人：似放狗！

藝人倪晨曦和林德信今日（12日）現身尖沙咀出席慈善瑜伽活動。兩人都已為人父母，新手爸爸林德信笑言星期日傭人姐姐放假，所以要由自己和太太親自照顧囡囡，大嘆初時甚麼都不懂，所以在照顧上會比較辛苦，但現在囡囡已經10個月大，開始有自己的習慣，不時都會帶她到樓下公園曬太陽，笑言像放狗一樣，而有3個囝囝的倪晨曦亦以過來人身份表示明白：「啱啱做爸爸媽媽嘅時候都會比較緊張，唔知想點，但當小朋友多咗之後，心態上就會輕鬆好多，就算工人姐姐放假，爸爸都可以自己搞得掂。」

提到林德信在活動上表示有意再生多幾個，他就笑指想還想，但未知計劃上能否做到：「依家個人會成熟，會諗吓啲錢點計，會計劃得長遠少少，但以前就冇，鍾意就做，不過依家係另一種快樂。」而有3個囝囝的倪晨曦就表示沒有追女兒的計劃，稱自己對孩子性別不太在意，再加上現在已經有3個小朋友，再生車就冇位坐。

另外，農曆新年將至，林德信透露早前在廣州首次錄影春晚節目，希望屆時會有人將自己的春晚影片傳給爸爸林子祥看：「因為啲人成日都會傳爸爸上節目嘅片畀我。」又言有機會會想父子檔演出，而倪晨曦則打算全家人一起去日本旅行。