防水小金剛　遠足好拍友？

冬天是遠足好時節，帶部跌極唔爛兼影相靚嘅手機一齊去就最適合不過！小米新出Redmi Note 14 Pro+ 5G號稱「小金剛」，皆因它擁有金剛緩震架構，並首次採用雙面Corning Gorilla Glass玻璃，配合六面四角全面加固，抗摔性能比上代提升200%，即使從1.8米高掉落也絲毫無損。另一方面，它具備IP68防塵防水能力，同時通過TÜV旗下2米24小時防水測試，最重要是支援濕手觸控2.0技術，手指沾有油污、汗液一樣篤到芒， 可以放心野外使用。

雖然此機定價為二千多元的中階市場，卻擁有旗艦級2億像素AI鏡頭，提供人臉高清、美顏之餘，仲提供魔法消除及魔法換天等智能執相功能，可不留痕迹移除相片中的物件或更換背景，影人影景都適合。它也與時並進支援翻譯、筆記、字幕及錄音等AI功能。其他規格包括6.67吋1.5K@120Hz三重護眼屏幕、Snapdragon 7s Gen 3處理器及Dolby Atmos雙喇叭，其5,110mAh電池還對應120W快充，並可在-20°C寒冷環境下續航，帶去極地都得！

同場加映：魷魚配件

CASETiFY宣布與劇集《魷魚遊戲》再度攜手合作，推出一系列聯乘配件，包括印有「圓形」、「三角形」和「正方形」符號的手機殼，以及象徵玩家身份的三位數字編號的手機殼。受注目的還有Young-hee 2 合 1充電座，把劇中令人不寒而慄的木頭人娃娃及紅色跳字時計融為一體，設計相當富心思。其他聯乘產品仲有手機掛繩、AirPods保護殼、Apple Watch錶帶、iPad保護殼、MacBook保護殼及MagSafe電子配件等。