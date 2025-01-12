古淖文開騷重唱《中年2》「救命歌」　大方接受Haters批評

《中年好聲音2》冠軍古淖文昨晚（11日）在港舉行演唱會，獲韋綺姍、周國豐、張佳添以及古淖文於《亞洲星光大道》比賽時的一班戰友捧場，他唱出多首歌曲，期間播放了他在《中2》的奪冠片段，他稱要多謝這個節目，否則不會有機會站在這個舞台，他更唱出比賽時其中一首歌《盼望的緣分》，他自言：「呢首歌我印象好深刻，如果我唔係唱咗呢首歌，我差啲已經畀人淘汰，大家亦唔會對我改觀，我亦冇可能走到總決賽，仲攞埋個冠軍返嚟。」

而去到個唱尾聲，古淖文表示有幾個單位要多謝，包括是香港、父母以及自己，他解釋：「由我決定做歌手到今時今日，父母比我好大自由度去闖呢條路，我會繼續努力去唱多啲歌去報答我嘅爸爸媽媽，我要好多謝我嘅任性，因為如果我唔係一個極度任性嘅人，我應該一早放棄咗唱歌，好彩我冇放棄到，就係因為我冇放棄，我可以企到今時今日，所以人生就係咁，你以為冇嘅時候，偏偏又會見到一個窗口為你打開，決定係喺你手上，你敢去行你嘅前路就會一片光明。」最後他以「亞洲星光大道」其中一位好友陳蕾的一曲《凡星》作結。

受訪時古淖文表示開騷前有努力健身以操靚身體線條，並有充足體能去應付整晚演出，又指唱了那麽多Rock歌對他來說也是一種挑戰。講到他在台上有感而發提及Haters，他笑言：「佢哋對我嘅人身攻擊已經冇乜用，由細到大都聽唔少，如果講人嗰個講完呢番說話會令佢自己心情好啲，咁佢咪講囉，我真係冇乜所謂。點樣令自己放開，真係冇乜方法，容許我粗俗講一句只可以硬食，特別係做我哋呢行，唱得唔好就會畀人話咁樣都去做明星，調節自己嘅心理非常緊要，揀得做呢一行一定會有好多人畀意見你，要靠自己去衡量好與壞，自己要去選擇分辨邊啲係好嘅意見，我喺網上評論都見到一啲有建設性嘅建議。」