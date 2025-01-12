蕭正楠開奶「一枱都係」　陳曉華騷腿望做陪月

藝人蕭正楠與陳曉華（Hera）今日現身馬鞍山出席活動，二人大鬥性感，Hera以一襲鮮紅高衩貼身長裙現身，白滑香肩配長腿非常養眼，阿蕭亦不甘示弱，穿上大Deep V冷外套迎戰。二人於台上跟現場觀眾大玩遊戲，表演為BB開奶及換片，曾當過護士的Hera表現穩定，相反準爸爸蕭正楠就明顯雞手鴨腳，除了裝奶粉時弄至「一枱都係」，又狂搖奶樽，令人爆笑！

談到新年願望，Hera掦言想挑戰唱歌和做綜藝，又指近來身邊有不少朋友生B，笑言想訓練自己當專業陪月員，但自己則未有生B想法。至於阿蕭就透露今年的唯一目標，就是要好好照顧跟太太黃翠如的愛情結晶品。

談到開奶雞手鴨腳更倒瀉不少，笑問是否奶粉錢易賺？他笑稱只是戲劇效果：「我3秒之內裝返入奶樽，哈哈！講完都有啲擔心自己。」他表示稍後會跟太太黃翠如參加育嬰課程，叫大家可以放心，呼籲新手父母們不妨跟他分享多點心得，又透露正忙於購買BB用品，坦言要預備的清單比自己想像多很多，會盡力採購。提到日前與「爸爸黨」聚會，見未有抱B的他狀甚失落，他笑指有想過抱洪永城大囡Amber，但對方正在睡覺，又感謝洪永城與陳家樂兩位爸爸跟他分享了很多。

他透露太太翠如將於過年後閉關，自己亦已請假專心照顧太太，至於下周日舉行的頒獎禮，翠如會視乎當時情況才決定是否出席，提到二人分別是「最佳男配角」及「最佳女配角」大熱，他表示當然希望齊齊獲獎。

陳曉華則表示曾於產房照顧初生嬰兒，坦言開奶粉不容易，學習時也曾失手跌奶粉，但笑指現在已經是陪月級：「嚟緊呢年身邊好多人生BB，好熱鬧，做陪月有發展空間。」她坦言在產房工作期間，見識過生產過程很辛苦，自己仍未準備好。