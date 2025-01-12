江嘉敏想挑戰舞台劇　勤練琴練歌增加登台機會

藝人黃浩然與江嘉敏今早（12日）參與慈善跑，黃浩然在10公里賽事中刷身了個人最佳時間，他表示：「我自己諗住55分鐘以內完成，但49分鐘就完成，好滿意，好開心。我今日朝早5點已經起身，不過因為塞車去到場地嘅時候，唔係好夠時間熱身，但好好彩，今日好開心，刷身咗個人最佳時間，比預期好，主要係現場氣氛好，加上氣溫夠凍，天氣凍對跑手比較好，唔會太辛苦。」早前黃浩然為拍攝ViuTV新劇《翻本下本場》而增肥10公斤，他笑言當時有肚腩，連小朋友都嫌他肥，所以自己都要以身作則，鼓勵他們做運動，而完成劇集拍攝後，他已減去10公斤：「之前半年冇做過運動，依家一星期有3至4日練跑，我復操咗個幾月，狀態都OK，慢慢減咗磅，心肺功能都逐漸回復。」講到新一年願望，他希望大家身體健康，開開心心，減少天災人禍。

至於江嘉敏參加了5公里賽事，並以約36分鐘完成，她坦言：「今日都擔心天氣凍，會拎唔到獎牌，因為要45分鐘完內成先可以拎到，我可以拎到，好開心同滿意。」她透露今次是她第一次參加道路賽，去年曾參加42公里跑山賽事，她為今次賽事花了一個月時間備戰：「我太耐冇跑，所以要慢慢練習，第一次跑3公里，跑首1公里已喘氣到講唔到嘢，後來慢慢練習就跟得上，每一日跑5至10公里。」

談到新一年願望，她最希望身體健康，並重拾跑步樂趣：「以前太多藉口，太夜收工，健身室閂了，瑜伽老師收工了，跑步無得抵賴，落街就可以跑。」至於工作方面，她謂現在勤力練琴練歌，因有機會登台，又想挑戰舞台劇：「因為未試過，之前拍電視劇、綜藝節目為主，今年想有唔同發展，試一啲未試過嘅嘢。」