北野瑠華　半裸賀單飛

係人都知「樹大好遮陰」，能以大型人氣團體成員身份發展演藝事業，確係較為舒服，但始終有一日要從團體畢業，呢個時候要Keep住人氣，就要靠自己，好似上年離開SKE48嘅北野瑠華，一單飛就嚟個大解放，以半裸姿態喺寫真界搶盡風頭。

小家璧玉

日本藝能界大型團體AKB48一直為寫真界孕育咗唔少高質女優，好似擁有一副「棉花糖Body」嘅前成員小嶋陽菜，最近又推出咗一本辣度驚人嘅寫真集。至於姊妹團體SKE48亦唔弱，前成員須田亞香里、大場美奈、石田安奈都成功喺寫真界做出好成績，而身為師妹嘅北野瑠華亦喺最近加入寫真界，展現自己性感一面。

出身於岐阜縣嘅瑠華，今年25歲，氣質溫文，一副小家璧玉嘅模樣，好得人鍾意！與此同時，阿妹嘅身材亦好吸睛，上圍對D奶有睇頭之餘，仲有個渾圓上翹嘅蜜桃臀，絕對有條件成為美巨尻天后秋山莉奈嘅接班人！

大露波邊

北野瑠華喺2013年成功考入SKE48呢個大型團體，係隊內第6期成員，試過擔任Team KII副隊長，但成個發展歷程只能夠話係平平穩穩。2024年，瑠華從團體中畢業，開始以個人歌手身份發展，問題亦開始湧現，皆因喺過去嘅日子，起居飲食一直得到家人照顧，平時出入唔同場合都有專人安排，所以當初隻身搬到東京發展演藝事業，真係好唔習慣！幸好瑠華份人夠堅強，面對種種困難都冇話退縮，反而立定志向要喺寫真界創一番事業，於是第一次推出個人寫真集已經好拚搏，半裸上陣兼大露波邊，令唔少粉絲留下深刻印象，仲盛讚其演出充滿誘人「色香」添！希望阿妹之後再接再厲，為大家送上更多驚喜啦！

除咗拍寫真，近期北野瑠華亦忙於為舞台劇做宣傳同綵排，登入其社交網，就會知道佢嘅最新動向。

Profile

年齡：25歲

身高：5呎2吋

三圍：33D-23-33