陳貝兒曾報讀演員訓練班　望客串《新聞女王2》

有份角逐《萬千星輝頒獎典禮》中「最佳女主持」的陳貝兒日前出席代言的旅行社全新旗艦店開幕活動，店內推出了分別為世界版和中國版的兩款「貝兒遊世界護照」，經常周遊列國的她去年10月帶同媽媽參加敦煌旅遊團，留下美好回憶，她希望今年再帶媽媽去旅行，但媽媽忙做義工又多朋友，笑言約媽咪去旅行要預約。

農曆新年將至，貝兒透露要到年廿八洗邋遢才能收爐，笑謂：「似夾好時辰，有兩日時間布置屋企，之後就開心過年。每年我都會親自貼揮春、買年花、辦年貨，將屋企布置得好有喜慶氣氛，特別係呢幾年留喺香港度歲，好多親友都會嚟拜年見吓面，陪吓屋企人。」

去年播放的《無窮之路》第四輯回響很大，可會開拍新一輯？她說：「好開心《無窮之路》反應、口碑和收視都好，但係咪要開新一輯就要視乎公司安排，但無論點我都要裝備好自己先，因為呢個節目真係一年一度嘅體能大測試。」對於網民希望她客串做女主播，她多謝網民賞識，更指在社交網上載的身處無綫新聞部、坐在主播位的照片，其實是接受無綫新聞部訪問，不過也愛女主播的崗位：「由細到大都睇無綫新聞，所以趁機喺主播位打吓卡，讀書實習時都做過女主播，所以有份情結。（有冇興趣客串《新聞女王2》一角？）冇諗咁遠，以往我有客串過公司唔同嘅劇集，亦為咗公司隨時搵我拍劇而報讀演藝訓練班，作為藝人要裝備好自己，可以隨時候命，所以任何機會都樂意接受，不過一切視乎公司安排。」