加州山火明星變露宿者！丹尼斯奎特與莎拉爭住酒店

加州山火令大批居民痛失家園，當地各大酒店即成為災民爭相入住的「收容所」，導致酒店爆晒棚，其中美國兩位影星丹尼斯奎特（Dennis Quaid）與莎拉米雪姬娜（Sarah Michelle Gellar）日前就被傳媒影到拖着行李跑去當地房租1,830美元（約1.4萬港元）1晚的Bel-Air酒店入住。

據目擊者指丹尼斯最終因酒店爆滿而未能入住：「丹尼斯同老婆及隻狗Peaches駕車抵達酒店，佢哋入咗去大約40分鐘，之後離去上番車。佢哋應該搵唔到房，之後佢哋晚上再返酒店。」丹尼斯日前受訪時表示他位於太平洋帕利塞茲（Pacific Palisades）的古老大宅即將被大火波及，他說：「我住咗加州45年經歷過數個山火，不過呢個絕對係破壞性最嚴重嘅一次。發生得太突然。」至於莎拉位於帕利塞茲的大宅亦被山火燒毀，事後她於社交網留言批評政府處理不善：「洛城，你希望每個人都撤離，但你卻陷入了完全的交通堵塞，道路上沒有一名交通警察提供幫助。」

另方面，山火燒毀了不少明星之家，不過也有明星「逃過厄運」。奧斯卡金像影帝湯漢斯（Tom Hanks）位於帕利塞茲的豪宅，鄰居的大屋早被燒成灰燼，但他的大宅卻幸運地完好無缺，有傳媒以「不敢相信」來形容湯豪宅的奇蹟。