立即加入「仁濟關愛小領袖月捐及義工計劃 」 即送免費兒童室內滑雪體驗課程1節

【營業資訊】

新一年來臨，家長可藉著節日鼓勵孩子與您一起行善。由即日至 2025年1月15日期間，家長成功登記加入「仁濟關愛小領袖月捐及義工計劃」，即每月捐款港幣99元或以上予仁濟醫院，並樂意持續捐款6個月，即可獲贈由Snow & Surf送出的免費 兒童室內滑雪體驗課程1節*（55分鐘，價值港幣498元）！名額有限，先到先得，送完即止！

送贈之免費課程日期： 2025年2月4日（星期二，大年初七） - 第一節： 上午10:00至11:00（名額10個）

- 第二節： 上午11:00至中午12:00（名額10個） （只可選擇其中一節）

上課地點：

Snow & Surf（室內滑雪教學中心）

葵涌葵秀路 8-10號瑞森工業大廈2樓

年齡限制： 課堂只限8至12歲兒童參加

參加辦法：

第1步：填妥Google Form登記 填妥以下Google Form報名表格，包括各項個人資料及同意聲明：

第2步：完成捐款程序 專人聯絡指示如何完成捐款程序，並遞交捐款證明。

第3步：核實捐款及確認報名 仁濟核實您的捐款計劃，並確認您已成功報名。

「仁濟關愛小領袖月捐及義工計劃」目的旨在呼籲家長以孩子名義，每月捐助99元或以上予 仁濟醫院，為仁濟各項慈善服務籌募經費，讓兒童學習關愛和幫助別人，培育他們成為充滿 正能量的小領袖。凡捐款港幣$100或以上可獲發政府免稅收據（香港居民適用），每位參與的小領袖即可獲贈迎新禮品，一年內持續每月定額捐款可獲發參與證書。此外，計劃提供於仁濟 醫院屬下社會服務單位的義工服務機會，讓小朋友跟父母一起服務社會，為孩子建立良好品格，學習助人為快樂之本的道理，參與兩次或以上義工服務更可獲發嘉許證書以作鼓勵。

新一年鼓勵孩子學習行善，立即登記參加吧！

*活動受條款及細則約束，仁濟醫院董事局及Snow & Surf保留最終決定權